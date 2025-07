Riceve il terzo no al suicidio assistito. Martina Oppelli:: "Ora valuto la Svizzera"

Terzo no al suicidio medicalmente assistito. Lo ha ricevuto Martina Oppelli (foto), professionista di 49 anni triestina, affetta da sclerosi multipla e tetraplegica. L’azienda sanitaria locale continua a negarle il diritto perché – a suo dire – non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso. Questo nonostante Oppelli sia totalmente dipendente da caregiver per lo svolgimento di qualunque attività quotidiana, funzioni biologiche primarie comprese, che utilizza quotidianamente la macchina della tosse per non soffocare ed è sottoposta a una terapia farmacologica con funzione salvavita.

Non ho "considerato di essere obbligata a subire l’ennesima estate insostenibile – è il convincimento di Oppelli che arriva per l’intermediazione dell’ Associazione Luca Coscioni che assiste la donna –. Eppure, ho tutti i requisiti previsti dalla norma e dalle sentenze a ora presenti in Italia per poter usufruire di questo diritto. Al quale avrei preferito non dovermi mai appellare". La prospettiva è andare in Svizzera, facendo un viaggio "faticosissimo" per raggiungere un Paese che per chiunque altro sarebbe vicino. Lapidaria Filomena Gallo, avvocata dell’ Associazione Coscioni che rappresenta legalmente Martina: "L’azienda sanitaria le infligge un trattamento disumano". Debora Serracchiani, deputata del Pd, ha parlato di "crudele insensibilità delle istituzioni".