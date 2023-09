Antartide, la rompighiaccio naviga 3mila km per salvare il ricercatore malato

Sydney, 5 settembre 2023 – Una complessa operazione di soccorso è stata portata a termine fra i ghiacciai dell’Antartide, a 3mila chilometri a sud dalla Tasmania, dove è stato messo in salvo un ricercatore malato. Per raggiungere la base antartica Casey, dove si trovava l’uomo (la cui identità non è stata rivelata), è stato necessario l’impiego di una nave rompighiaccio e due elicotteri con una squadra di medici esperti nell’intervento di recupero del ricercatore che deve essere sottoposto a visite specialistiche.

L’impresa

La rompighiaccio Rsv Nuyina ha viaggiato per più di 3mila chilometri a sud della Tasmania prima di arrivare alla base di ricerca nel continente ghiacciato. Il ricercatore ha bisogno di una valutazione medica specialistica e di cure in Australia per una “condizione medica in via di sviluppo” non specificata, ha affermato la divisione antartica australiana in una nota. “La prima fase dell'operazione è stata eseguita in modo sicuro e con successo.

Il rientro

Completate le complesse operazioni di salvataggio del ricercatore l’imbarcazione rompighiaccio è ripartita per rientrare a Tasmania. "La nave è ora in viaggio di ritorno a Hobart”, ha affermato Robb Clifton, direttore generale delle operazioni e della logistica della divisione. Il rientro della rompighiaccio è previsto la prossima settimana, a seconda delle condizioni meteorologiche nell'Oceano Antartico.

Come funziona la nave rompighiaccio

La Rsv Nuyina è una nave rompighiaccio da ricerca e rifornimento destinata a supportare le attività scientifiche australiane e le basi di ricerca in Antartide. E’ capace di trasportare e dispiegare un vasto numero di veicoli, inclusi elicotteri, camion e mezzi di sbarco per supportare le operazioni di recupero.