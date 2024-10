Ricerca oncologica, la raccolta Airc tocca i 143 milioni di euro

Il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente Andrea Sironi e la direttrice scientifica Anna Mondino di Fondazione AIRC, il dottor Alessio Menga, My First AIRC Grant all’Università del Piemonte Orientale, hanno presentato al presidente Sergio Mattarella i risultati di un anno di lavoro per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. È stata sottolineata la complessità che caratterizza la ricerca oncologica e la necessità di rafforzare i finanziamenti per rispondere al crescente fabbisogno per quei progetti di eccellente qualità scientifica che, oggi, restano in parte esclusi dall’investimento pur rilevante di Fondazione AIRC: oltre 143 milioni di euro nel solo 2024 destinati ai seimila scienziati al lavoro prevalentemente in istituzioni pubbliche. Airc è impegnata nella promozione di buone pratiche di prevenzione primaria a partire dalle nuove generazioni con programmi speciali: lo scorso anno scolastico ha raggiunto oltre 17mila scuole e coinvolto più di 560mila ragazze e ragazzi.