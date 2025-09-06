Chi era Riccardo Pozzobon, prof degli astronauti (anche di Parmitano). La spedizione in Alaska senza ritorno

Padova, 6 settembre 2025 – E’ morto mentre faceva quello che amava. Riccardo Pozzobon, 40 anni, era un ricercatore con una passione autentica. Era partito per una delle sue missioni: stavolta il lavoro l’aveva condotto in Alaska, per studiare il ghiacciaio Mendenhall, enorme piattaforma gelata che con il cambiamento climatico arretra lasciando agli scienziati centinaia di metri quadrati mai esplorati e preziosissimi.

Pozzobon, geologo planetario, doveva rientrare questo fine settimana dalla compagna Claudia e dal piccolo Leonardo, che l’aspettavano a Salvezzano. Non tornerà più, neanche in una bara. E’ precipitato dentro a un inghiottitoio, forse travolto dall’acqua di fusione mentre riempiva la borraccia. I soccorritori, arrivati tempestivamente, l’hanno cercato a lungo. Alla fine hanno desistito.

Il Mendenhall sarà per sempre la tomba di Riccardo, “persona meravigliosa, buona, allegra, generosa, empatica e gentile”, come ricordano i colleghi Bianca e Matteo, della Società di Geologia italiana. “Riccardo univa un profilo scientifico di elevatissimo livello straordinarie doti umane – si legge in un post di cordoglio del dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova per cui lavorava – con il suo carattere mite e generoso e un’inclinazione naturale alla collaborazione”.

Riccardo Pozzobon era istruttore all'Esa

Classe 1985, si era laureato proprio a Padova, in Geologia e Geologia Tecnica a Padova, nel 2010. Ma la sua sete di conoscenza non si era fermata qui. Dopo quell’anno c'era stato il dottorato di ricerca e poi la specializzazione in geologia planetaria con scoperte e pubblicazioni importanti, soprattutto in materia di tubi di lava lunari. Il suo curriculum l’aveva fatto approdare all’Esa. Pozzobon era infatti istruttore dell’Agenzia Spaziale Europea: insegnava agli astronauti e fra i suoi allievi aveva avuto anche Luca Parmitano.

Nel 2018, a 33 anni era, il più giovane istruttore Esa. Si occupava di sonde spaziali, come ExoMars e JUICE, della “geologia dall’alto”, quella che utilizza immagini orbitali per riconoscere le strutture dei pianeti sottostanti. In pratica, aiutava gli astronauti a ‘leggere' le storie geologiche a partire da una foto scattata in orbita. Ma Riccardo credeva soprattutto che per conoscere agli altri pianeti si dovesse conoscere prima la Terra. Questo principio l’aveva portato nelle zone più inesplorate del globo, fino in Alaska per studiare uno dei più estesi sistemi glaciali del continente americano. Era partito il 26 agosto: sarebbe dovuto rientrare questo weekend.

“Solo pochi mesi fa ci raccontava con entusiasmo delle sue ricerche sui tunnel di lava, ambienti terrestri che ci permettono di immaginare un futuro di basi umane sul pianeta rosso – si legge sul portale scientifico Nuovi Mondi che lo aveva intervistato per l’Istituto nazionale di astrofisica -. La sua visione e il suo entusiasmo ci hanno colpito e ispirato”.

"Una tragedia che tocca profondamente una famiglia e scuote l'intera comunità scientifica – è il cordoglio della ministra dell’Università Anna Maria Bernini –. Riccardo era innamorato del suo lavoro”.