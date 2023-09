Riapparsi in Belgio gli atleti del Burundi ’spariti’ dai Mondiali

Due dei dieci giovani atleti del Burundi, tutti minorenni non accompagnati, di cui il 9 agosto si erano perse le tracce in Croazia dove si trovavano per il campionato mondiale giovanile di pallamano, sono stati ritrovati in Belgio. I due ragazzi hanno già chiesto asilo politico in Belgio, e si presume che a breve lo faranno anche gli altri otto. I dieci giovani giocatori di pallamano, tutti nati nel 2006, erano scomparsi tre settimane fa a Fiume (Rijeka), nel Nord Adriatico, dove avrebbero dovuto partecipare al campionato giovanile di pallamano organizzato dalla locale Università.

Il 9 agosto non si erano però presentati alla partita contro il Bahrein, abbandonando il loro alloggio nel dormitorio studentesco senza preavviso. Non è la prima volta che giovani sportivi provenienti da Paesi africani entrano in Croazia, che da quest’anno fa parte anche dell’area Schengen, con visti per partecipare a manifestazioni sportive internazionali, per poi scomparire e dirigersi verso l’Europa occidentale.