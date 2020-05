Roma, 17 maggio 2020 - Riapre domani la Basilica di San Pietro, la chiesa più importante del mondo, dopo la sanificazione. Sempre da domani ripartono le messe e il Papa lancia un forte appello al rispetto delle norme anti contagio. "Per favore - ammonisce Bergoglio a braccio al Regina Coeli - andiamo avanti con le norme che ci hanno dato per custodire la salute del popolo". "In alcuni Paesi - dice Bergoglio - sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo".

Quindi il monito al rispetto delle norme per arginare il più possibile ogni rischio di contagio da Covid-19. Il Pontefice dedica anche un pensiero ai tanti bambini che avrebbero dovuto fare la Prima Comunione: "Nel mese di maggio, in tante parrocchie è tradizione celebrare le Messe di Prima Comunione. Chiaramente, a causa della pandemia, questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato. Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso ai bambini e alle bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l'Eucaristia. Carissimi, vi invito a vivere questo tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio: pregando, leggendo il libro di catechismo per approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. Buon cammino!''.