"Retroscena inventati, stimo molto Giorgia"

ROMA

Era stata Marina Berlusconi, in estate, a dar fiato alle voci di una frattura tra FdI e FI criticando la tassa sugli extraprofitti. Ed è sempre la primogenita di Silvio che interviene per smontare quella narrazione che l’affaire Giambruno ha alimentato: "In questi giorni ho letto e sentito di tutto. Retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie". Falso, insomma, che i fuorionda di Striscia la notizia siano stati mandati in onda con il placet dei vertici Mediaset, ovvero della famiglia Berlusconi: "La verità è una sola: stimo molto Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor di più in questi giorni", assicura la presidente di Fininvest a Bruno Vespa, che l’ha intervistata per il suo ultimo libro, Il rancore e la speranza. Certo, chiosa: "Ci sono mosse che mi sono piaciute meno, e non l’ho nascosto".