Roma, 22 dicembre 2021 - Nuove restrizioni anti-Covid in vista del Natale e del Capodanno. Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno, rimarca la necessità di "difendere la raggiunta normalità", mantenendo, però, "tutte le precauzioni possibili". E proprio per domani, alla vigilia del Natale, è fissata la cabina di regia che definirà i confini della stretta, che dovrebbe entrare in vigore dal 27 dicembre. Se l'obbligo delle mascherine all'aperto sembra ormai certo, il premier non ha nemmeno escluso "l'applicazione del tampone" anche per i vaccinati, perché, ha spiegato, "c'è un periodo in cui la protezione decresce", cioè per chi ha fatto la seconda dose e ancora deve fare la terza. In ogni caso, ha assicurato Draghi, "ogni decisione è guidata dai dati, non dalla politica, come si dice in giro". Vediamo allora qui sotto, dopo la conferenza, a quali restrizioni potremmo andare incontro per le feste.

Sommario

Fatto salvo per i minori di 6 anni, le persone che per ragioni mediche non ne possono far uso e per l’attività sportiva, alla cabina di regia domani si discuterà "ad esempio di mascherine anche all'aperto - ha dichiarato Draghi -, oggi son previste in caso di grandi assembramenti". Ma non solo. Si valuta l’uso delle mascherine Ffp2 "in particolare in certi ambienti chiusi", come, quindi, sui mezzi pubblici e nei luoghi di stretto contatto, quali cinema, musei, stadi e palazzetti dello sport, eventi al chiuso ad alto tasso di partecipazione.

Ma, oltre alle mascherine, "non è escluso l'applicazione del tampone" anche per i vaccinati, ha sottolineato Draghi, spiegando che "c'è un periodo in cui la protezione delle due dosi decresce e in quel periodo può essere utile fare" i test. Sulla misura, discussa in questi giorni, si erano dette contrarie le Regioni, dubbiosi Forza Italia, Lega e Pd.

E infine sul Green pass, il premier è stato netto: "Si è scoperto man mano che l'efficacia delle seconde dosi declina e per certi tipi di vaccino ancora più rapidamente". Questo, ha concluso, "porterà domani a decidere se ridurre la durata del Green pass". Si valuta, quindi, il passaggio dagli attuali 9 mesi a 5 o 6.