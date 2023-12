Resterà sempre un cattivo maestro

Massi

Non ha mai rinnegato quello che è stato. Ma questo, pur nella sua coerenza, non vale un’assoluzione. Ha invece sempre respinto l’etichetta di cattivo maestro. Antonio Toni Negri non voleva che lo ricordassero così. Ma inevitabilmente cattivo maestro lo è stato per una generazione, quella che nel 1977 scelse di armarsi (in un passaggio di per sé emblematico: nei cortei dopo le chiavi inglesi, spuntarono le P38) per fronteggiare lo Stato. Era un’altra epoca. Ma quell’epoca tra chi materialmente si è sporcato le mani di sangue e chi invece professava a parole forme di lotta violenta non può essere dimenticata. Né archiviata. Per rispetto delle vittime di quella stagione di sangue. Negri è sempre stato considerato una testa pensante. Un intellettuale irrequieto. Che partì dall’Azione Cattolica – e che ci si creda o meno adesso, si ritrovò all’epoca al fianco di Francesco Cossiga che l’avrebbe difeso qualche anno dopo dal cosiddetto teorema Calogero che portò il professore in cella – simpatie socialiste e poi diventò il padre dell’autonomia italiana (Autonomia Operaia). Negli ambienti degli autonomi Negri (che scappò a Parigi, insegnò anche alla Sorbona), era considerato ancora un oracolo. Se non da consultare, quanto meno da ascoltare. Anche quando vedeva nelle rivolte delle banlieue francesi la nuova lotta di classe, un termine che non aveva mai abbandonato. Anche se ormai preferiva Spinoza a Marx:

la moltitudine al posto della massa novecentesca. Con il libro Impero, una Bibbia per i no global, era stato inserito dal Time tra "le sette personalità che stanno sviluppando idee innovative in diversi campi della vita moderna". Ma anche a 90 anni Negri era rimasto sempre lo stesso. In Questo non è un manifesto (2012) scriveva nel capitolo Liberarsi: "Quello che possiamo fare è fuggire. Ma fuggendo è meglio non dimenticare George Jackson e portare con noi un’arma".