Ressa e svenimenti. La polizia interrompe la festa dei maturandi

BOLZANORessa per troppi biglietti venduti, disordini, una 15enne in coma etilico, 200 giovani che tentano di entrare, venendo respinti a fatica dalla polizia. È stata una serata da dimenticare quella al Maturaball, la tradizionale festa dei maturandi per finanziare la gita scolastica di fine anno, al Forum di Bressanone, già teatro due settimane fa del brutale pestaggio di un giovane. La struttura comunale può ospitare circa 1.000 persone ma sabato in tarda serata, accortisi che l’afflusso era oramai ben oltre il consentito, i responsabili comunali hanno chiesto alle forze dell’ordine ed agli stewards di bloccare gli ingressi. A quel punto circa 200 giovani, molti dei quali in preda ai fumi dell’alcol e quasi tutti in possesso dei biglietti a loro improvvidamente venduti dagli organizzatori ben oltre la capienza consentita, hanno tentato con la forza di sfondare il cordone di polizia, carabinieri e stewards, venendo tuttavia respinti a fatica.

All’interno, nel frattempo, c’era una ragazzina di soli 15 anni che aveva perso conoscenza nei bagni per aver abusato di sostanze alcooliche, e vi erano difficoltà nel prestarle soccorso a causa della ressa e di un inizio di rissa, con vetri e bottiglie infranti rimasti a terra. Dall’interno c’era chi tentava di dare manforte ai giovani che dall’esterno si opponevano alle forze di polizia. Con l’obiettivo di poter entrare, il dirigente del servizio di ordine pubblico, su disposizione del questore Paolo Sartori, ha dato l’ordine di interrompere la musica, accendere tutte le luci e prestare assistenza medica alla ragazzina ed agli altri giovani in difficoltà. Dopo oltre un’ora – a mezzanotte circa – una volta allontanati a fatica gli oltre 200 giovani ai quali era stato impedito di entrare, è stato dato inizio al deflusso in sicurezza, terminato alle ore 1.30 circa, con alcuni genitori dei ragazzi che, non sapendo quanto realmente accaduto nel corso della serata, si sono lamentati per l’interruzione del Maturaball. Sono in corso indagini per individuare chi ha somministrato le sostanze alcooliche alla giovanissima, nonché coloro che hanno fomentato il tentativo di forzare il dispositivo di ordine pubblico all’ingresso del Forum. Gli organizzatori del Maturaball, inoltre, verranno sanzionati. Meno di due settimane fa, il 15 gennaio, sempre al Maturaball, un 18enne italiano era stato pestato da studenti sudtirolesi al grido di ‘bastardo italiano’ per aver tentato di difendere un amico minorenne.