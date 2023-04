Resistenza o shopping? Scontro sull’apertura dei negozi

di Antonio Troise

Un ponte di polemiche. L’apertura di negozi e supermercati anche durante la festa della Liberazione scatena l’ennesimo scontro fra chi vorrebbe celebrare la ricorrenza con le saracinesche abbassate e chi ritiene invece che debbano prevalere le logiche del mercato. A lanciare il sasso, questa volta, è stata l’Associazione dei Partigiani di Bologna, che non ha dubbi.

"I negozi devono restare chiusi – tuona Anna Cocchi, numero uno dell’Anpi di Bologna -. Ritengo che, almeno una volta all’anno, sia importante dedicare del tempo a commemorare le donne e gli uomini che hanno dato la vita per la nostra libertà". Un appello subito raccolto da Fabio Fois, segretario Regionale Filcams-Cgil di Roma e Lazio: "Il nostro slogan, da dieci anni, è che la ‘Festa non si vende’. In determinate ricorrenze è bene restare con i familiari. A maggior ragione se c’è una motivazione così importante come quella del 25 aprile". Ma il sindacato va anche oltre. E, per tutelare soprattutto i lavoratori meno "garantiti", o i neoassunti, per il 25 aprile, così come per il primo maggio, è proclamata una giornata di sciopero. "Così, chi vuole, anche se ha firmato contratti con clausole diverse, può tranquillamente restare a casa".

Più caute, invece, le organizzazioni dei commercianti. Donatella Prampolini Manzini, vicepresidente di Confcommercio e a capo di una catena di supermercati, annuncia che i suoi negozi resteranno aperti. Ma, aggiunge, "io ho sempre detto che preferirei lasciare i lavoratori a casa durante le feste comandate. A patto, però, che la regola valga per tutti. Invece, con le attuali norme, siamo costretti a rincorrere la concorrenza. Senza considerare che i consumatori ormai si sono abituati a fare la spesa in tutti i giorni della settimana". Insomma, la "politica non c’entra. È solo una questione di mercato". Per gli esponenti della Confesercenti, invece, "ogni attività è libera, in base alle proprie idee e convinzioni, di restare aperta o di chiudere. Molti esercizi commerciali, normalmente, nelle giornate festive non aprono. Chiudere nelle città e nei luoghi dove si registrano proprio in questi giorni affluenze record, però, sarebbe un autogol per la nostra economia turistica. Verrebbero a mancare servizi essenziali connessi ai flussi di visitatori".

Più articolata la posizione della grande distribuzione. Molti supermercati, soprattutto nelle città turistiche o nei centri storici, resteranno regolarmente aperti, come è avvenuto anche per il lunedì di Pasquetta. Di tutt’altro avviso la Coop, che sia per il 25 aprile che per il primo maggio, terrà le saracinesche abbassate. Una decisione che ormai si ripete da molti anni.