Caso Resinovich, gli hard disk del marito (di nuovo) sotto i riflettori: quelle vecchie foto di Lilly con Sterpin

Trieste, 20 giugno 2025 - Tornano sotto i riflettori gli hard disk di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich oggi indagato per l'omicidio della moglie.

Il contenuto è noto da anni. Il 17 febbraio 2022 - quando il procedimento penale era ancora contro ignoti - un amico di 'Seba' aveva consegnato alla questura di Trieste 5 dischetti ricevuti dal fotografo in pensione che fin dall’inizio di questo giallo è sotto i riflettori. Tra decine di migliaia di file visionati dagli investigatori, ci sono anche foto che ritraggono Lilly con Claudio Sterpin, 86 anni, l'amico speciale che il 23 giugno sarà sentito in tribunale a Trieste nella forma dell'incidente probatorio per 'cristallizzare' il suo rapporto con la vittima.

Una delle foto contenute negli hard disk di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich

In una cartella denominata Modigliani, si legge nel verbale del 15 settembre 2023, "riportante la data del 10.5.2016 e l'orario 17:36, sono state rinvenute le seguenti immagini". Ecco Sterpin sorridente con Lilly, l'occasione è una maratona corsa da lui, atleta. Due scatti che, chiariscono le note degli investigatori, riportano la data del 3 luglio 2003.

Risalgono invece al 1 gennaio 2013 i video della cartella denominata "bellavita cellulare". Nelle brevi sequenze si vede Sterpin in un gruppo di persone che si stanno preparando a tuffarsi in mare, siamo a Trieste, in zona Barcola. Annotano i poliziotti della Squadra mobile: "Dall'ascolto dell'audio, non si rileva nulla di significativo per le investigazioni". Il 25 settembre 2023 si dà conto del contenuto di un altro hard disk, comprende 646 cartelle "per un totale di 178.067 file (visionati)". Vengono evidenziate due foto del settembre 2013 e 2014, nella seconda si vede ancora Sterpin ripreso in tenuta di gara sportiva e in posa con Lilly durante la staffetta Roma-Trieste.

Avevano fatto molto parlare anche i video registrati in bici da Visintin con la GoPro la mattina del 14 dicembre 2021, nel giorno della scomparsa della moglie, poi ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Materiale che è stato sottoposto a verifiche informatiche per essere certi in via definitiva che non vi sia traccia di manipolazioni. Elemento determinante perché nelle ore delle riprese, Lilly veniva uccisa, secondo le conclusioni della consulenza Cattaneo, siamo nella mattina del 14 dicembre 2021, il giorno stesso della scomparsa. Il risultato delle verifiche dev'essere ancora ufficializzato.

"Massima fiducia nel miei avvocati e consulenti", l'unica cosa che si sente di dichiarare Visintin, raggiunto al telefono, prima di chiudere la conversazione, con garbo deciso.