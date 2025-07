Caso Resinovich in Cassazione. Il difensore di Visintin impugna l’ordinanza del gip

Trieste, 7 luglio 2025 - Il caso Resinovich finisce in Cassazione prima ancora di un processo che sembra sempre più probabile.

Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, il marito di Lilly oggi indagato per omicidio, ha presentato ricorso alla Suprema Corte contro l’ordinanza del gip Flavia Mangiante che aveva accolto le richieste della pubblica accusa, respingendo invece quelle della difesa.

Liliana Resinovich: 'asfissia' è la parte comune delle consulenze dei due pm per spiegare la morte di Lilly, che arrivava però a conclusioni opposte: prima suicidio poi omicidio

Il punto centrale: una nuova perizia medico-legale che, dopo due consulenze dagli esiti opposti - la prima di Costantinides con l’ipotesi suicidio, la seconda firmata dal team Cattaneo, che invece ha concluso per l’omicidio, veniva richiesta con le forme dell’incidente probatorio per “accertare le cause, le modalità e la data della morte nonché il luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovich”.

Bevilacqua: “L’ordinanza del gip è abnorme”

Nel suo ricorso il legale - che assiste Visintin con la figlia Alice - definisce “abnorme” il provvedimento del gip di Trieste, “nella misura in cui, travalicando il perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste dall’articolo 392 c. p. p., si è posto al di fuori, si ritiene, del sistema organico della legge processuale”, “in particolare nel disattendere del tutto la richiesta di perizia medico-legale” che “si poneva e si porrà, in sede di eventuale rinvio a giudizio, come passaggio preliminare ed essenziale di ogni successivo snodo probatorio”.

Invece, sostiene l’avvocato, “il gip si è concentrato a motivare la condivisione dell’assunto accusatorio in ordine alla valenza dirimente del proprio secondo atto consulenziale, senza indagare i presupposti giustificativi dell’istanza di incidente probatorio della difesa, tra cui la prevedibilità della sospensione superiore a 60 giorni in caso di disposizione a dibattimento”.

Da qui la richiesta “che l’Eccellentissima Suprema Corte di Cassazione voglia, in accoglimento, in tutto o in parte, delle devolute argomentazioni difensive, ed in riforma anche parziale, adottare ogni conseguente provvedimento decisorio teso alla cassazione, con o senza rinvio, dell’impugnata ordinanza”.

Per domani 8 luglio è fissato l’incidente probatorio per la perizia richiesta dal pm “di carattere medico legale, genetico, merceologico e dattiloscopico sui reparti già analizzati”, sugli abiti e coltelli sequestrati a Visintin. “Ultronea”, così il gip aveva definito la richiesta della difesa, respongendola.