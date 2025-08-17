Renzo Arbore commosso: "Pippo pensava al pubblico. Quell’idea di tv non c’è più"

Spinelli "Eccolo là Pippo", dice Renzo Arbore, 88 anni, col telefono all’orecchio e lo sguardo incollato al televisore. "Questo è un momento molto particolare per me, dolorosissimo. Sono scosso, non capisco, non mi rendo ancora conto di quello che è successo, anche perché l’ho appreso così, all’improvviso. Naturalmente per me Pippo è un pezzo di Rai, anzi il pezzo più importante della Rai che è stata. Autore, inventore e artista, un protagonista assoluto della grande azienda che ricordano gli italiani e di cui nel 2024 abbiamo celebrato i 70 anni”.

Quando vi siete sentiti per l’ultima volta? "Sarà stato tre settimane fa. Con Ugo Porcelli l’abbiamo sentito al telefono molto sbrigativo provando entrambi la sensazione che non stesse bene. Speravamo che per Ferragosto se ne fosse andato in vacanza da qualche parte e invece…".

Nella Rai dei Corrado, dei Mike, dei Tortora, qual è stata l’impronta di Baudo? "Quella di fare programmi importanti, a cominciare da Sanremo, con ambizioni artistiche puntualmente onorate. Basta pensare alle tante rivelazioni dei suoi spettacoli. Era molto meticoloso e il suo lavoro lo preparava con cura, pensava ad aggiustare le canzoni, ad intervistare le persone giuste, a scoprire nuovi talenti. Ad inventarsi dei programmi fantastici con la velleità di fare una tv che non fosse concepita solo sugli ascolti, sullo share, ma piacesse per davvero al telespettatore. Sotto questo aspetto Pippo rappresentava un’idea di tv che oggi non c’è più".

Punti di contatto fra voi? "Entrambi laureati in giurisprudenza, entrambi avvocati mancati, entrambi appassionati di musica, visto che io armeggiavo col clarinetto e lui strimpellava il piano, entrambi di origini provinciali venuti a Roma con l’ambizione di fare qualcosa di buono nella RAI di allora, che poi era quella degli Agnes e degli Zavoli".

Talvolta in concorrenza. "Già ma con lo stesso desiderio di creare qualcosa di artistico e di nuovo. Ci siamo incontrati tante volte. Ricordo che all’inizio, quando lui cominciò ‘Domenica In’ io avevo appena finito ‘L’altra domenica’ e nei corridoi ci scambiavamo opinioni, spunti, idee. La stima e il rispetto reciproci di due professionisti che lavorano per la stessa impresa. Un’impresa importantissima, come la nostra tv nazionale. Poi c’era il lato personale del nostro rapporto, la grande amicizia con la mia famiglia, ricordo che una volta venne a Foggia e andammo assieme perfino da Padre Pio".

A Sanremo, in via Escoffier, c’è la statua di Mike Bongiorno… "Se ne meriterebbe una di sicuro pure lui, per i tanti talenti svelati su quel palco, per aver inventato lo slogan ‘Perché Sanremo è Sanremo’ e per tante altre cose. Certamente un protagonista sopra e sotto al palco dell’Ariston che meriterebbe la dedica del prossimo Festival. Sono sicuro, comunque, che Carlo Conti lo ricorderà nel modo migliore".