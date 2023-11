Renzi vede Mastella: "Insieme alle Europee". Rottamatore e rottamato uniti contro lo sbarramento

Matteo Renzi e Clemente Mastella si sono incontrati per fare il punto in vista delle europee. Argomento comune è lo sbarramento del 4% che limiterebbe per entrambi la possibilità di eleggere qualcuno a Bruxelles. Così, divorziato con Carlo Calenda, l’ex premier guarda al sindaco di Benevento e politico centrista di lunghissimo corso. Al centro c’è la candidatura della moglie di Mastella, Sandra Lonardo, nella circoscrizione Sud. L’accordo con ’Noi di centro’ intanto un primo risultato lo porta a casa, ma in negativo: per i Radicali è una pregiudiziale a qualunque tipo di accordo con Renzi.