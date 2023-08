Renzi il tattico Guarda sempre più a FI: aspetta solo l’attimo

di David Allegranti

L’alleanza Azione-Italia Viva è finita da tempo, al di là della burocrazia parlamentare, e la lite quotidiana – per la verità aggiornabile alla mezz’ora – fra Carlo Calenda e Matteo Renzi è meno interessante. Ben più interessante è la traiettoria del capo degli italo-vivaisti, che nell’arte del rilancio è sempre stato abile, al limite – talvolta superato – della spregiudicatezza. Renzi sta cercando di ritagliarsi uno spazio politico, nella consapevolezza che l’ex Terzo Polo non c’è più e che con il Pd, partito di cui è stato segretario, eletto per due volte, non c’è sintonia. Non è ancora chiaro quale sia il punto di caduta, e forse nemmeno lui lo sa, ma l’importante, per l’ex capo del governo, è non stare fermo. La politica soffre di horror vacui. Tra un rilancio e l’altro, però, Renzi si muove in una certa direzione. Pd, M5S, Azione eccetera trovano un accordo sul salario minimo a 9 euro l’ora? Italia Viva dice no. C’è da sfiduciare la ministra del Turismo Daniela Santanchè? Macché, si va al Twiga. Giorgia Meloni traccheggia sul presidenzialismo? Ecco che arriva un ddl con le "Disposizioni per l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione". Sicché, viene da chiedersi se la direzione non sia quella del governo, accostandosi al côté liberale di Forza Italia, proprio ora che è finito "l’effetto Berlinguer" innescatosi dopo la morte di Silvio Berlusconi. Qualcuno si è già messo in marcia: Maurizio Sguanci, presidente del Quartiere 1 di Firenze e consigliere regionale toscano, ha lasciato Italia Viva ed è passato a Forza Italia. In attesa di capire se anche Ettore Rosato lo seguirà. "Renzi è un tattico, molto più che uno stratega", mi ha detto Giovanni Orsina alle "Pecore Elettriche", podcast di Quotidiano Nazionale: "Adesso si metterà dove passano le anatre, con il fucile puntato e in attesa, e magari qualcosa colpirà. Al di là della metafora venatoria, lui rimane il talento politico più puro che ci sia in Italia. Ha una velocità di esecuzione e una intelligenza tattica sconcertanti. Se Forza Italia nei sondaggi inizia a calare seriamente, potrebbe approfittarsene. Non credo però che abbia un piano in mente, proprio perché non è uno che ha piani: semplicemente, aspetta l’opportunità. L’opportunismo d’altra parte è un’arte, non è una cosa negativa". È vero anche che dalle parti di Forza Italia non si fidano troppo di Renzi. Non da ora, ma almeno dai tempi della rottura del patto del Nazareno.