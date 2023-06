Renzi attacca il Pd E tenta i moderati dem

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, chiama i riformisti in vista delle prossime elezioni europee e non solo. Un invito che l’ex presidente del Consiglio lancia dal palco dell’assemblea nazionale del partito che si è svolta alla Stazione marittima di Napoli e che rivolge in particolare a chi incarna l’anima riformista all’interno del Pd guidato da Elly Schlein. Un Pd, quello del nuovo corso, che, afferma Renzi, "agli amici riformisti chiede l’abiura della stagione delle riforme per potervi dare cittadinanza e che etichetta immediatamente come nemico chi sussurra con coraggio parole che suonino come una non presa di distanza". Un palco da cui Renzi lancia la sfida a Elly Schlein e fissa come "orizzonte" del partito le europee di giugno 2024, competizione elettorale in cui "il 10 per cento – afferma – è un risultato raggiungibile". L’assemblea di si è conclusa con la nomina di Raffaella Paita a coordinatrice nazionale del partito.