Relazione tormentata

Da quando è diventata premier,

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, il presidente francese, non si sono risparmiati attacchi e punzecchiature. La linea dura adottata fin da subito dal governo Meloni verso le navi delle ong impegnate nel Mediterraneo è all’origine del primo scontro diplomatico tra Italia e Francia. Parigi contesta la scelta di non far sbarcare subito i migranti tratti in salvo e ai primi di novembre del 2022 decide di offrire un porto alla nave Ocean Viking di Msf con 234 persone a bordo. Lo scorso febbraio, c’è poi stato il vertice organizzato da Macron all’Eliseo con Zelensky e Scholz. L’invito che non viene esteso a Giorgia Meloni. Una mossa poco gradita da Palazzo Chigi.