Messner replica a chi gli contesta la scalata dell'Annapurna. "È tutta invidia"

Una furia. Nessuno tocchi l’Annapurna a Reinhold Messner (78 anni a settembre) e a chi vuole cancellargli l’impresa di essere stato il primo uomo ad avere raggiunto i quattordici Ottomila, meta e vanto di tutti gli alpinisti, soprattutto se fatto senza ossigeno supplementare. Ora nel sito 8000ers.com del giornalista e studioso di Himalaya Eberhard Jurgalski accanto al nome del campione di Bressanone c’è scritto 13. Secondo il settantenne tedesco, Messner avrebbe scalato la cima dell’Annapurna il 24 aprile 1985 assieme ad Hans Kammerlander (66 anni a dicembre, di Campo Tures) ma non sarebbe arrivato in vetta, a quota 8091, fermandosi cinque metri sotto. "Il vero è vero il falso è falso", ha chiosato sprezzante. Dall’elenco ha cancellato anche il nome di un’altra leggenda, lo svizzero Erhard Loretan. "Mettere Messner e Loretan allo stesso livello degli alpinisti di oggi è una bestemmia", ha commentato Nives Meroi, altra vincitrice di tutte le più alte montagne della Terra, che nella classifica femminile ha perso la collega austriaca Gerlinde Kaltenbrunner. Ma nell’Himalayan Database di Katmandu (Nepal), la più grande raccolta di dati sulle ascese alpinistiche istituito nel 1905, il nome di Messner è scritto ancora in caratteri cubitali col numero 14. Messner, ma lei è stato o no in vetta all’Annapurna? "Certo. Cercano di colpirmi per farsi pubblicità inventando una sciocca storia. Un anno fa nessuno è stato a sentirli, e allora hanno tirato fuori il mio nome per lanciare la loro porcheria e sentirsi importanti". Lei conosce Jurgalski? "Non personalmente. Ho parlato con loro un anno fa in tranquillità e mi hanno chiesto delle cose". Dice che lei era sotto la vetta di cinque metri… "Mi interessa un pizzico se dopo avere scalato una parete di quattromila metri inviolata e arrivare sulla cresta, che per me è la vetta, c’è un ...