Roma, 31 maggio 2021 - Da oggi tre regioni sono in zona bianca, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: una guida su cosa si può fare e cosa no, sempre con mascherina e distanziamento. Ecco le regole della riapertura, che dal 7 giugno potrebbero valere anche per Veneto, Liguria, Abruzzo e Umbria (Tutte e 4 da due settimane hanno un'incidenza sotto i 50 casi settimanali). E con un ulteriore passo la settimana dopo, il 14 giugno con in attesa di conferme (il dato sotto i 50 per due settimane) , anche per i residenti di Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, provincia di Trento e Puglia. Tutte le altre regioni/province autonome nell'ultimo monitoraggio, quello di venerdì 28 maggio, risultavano ancora con un'incidenza sopra i 50: Calabria (61), Campania (66), Marche (55), Provincia autonoma di Bolzano (59), Sicilia (53), Toscana (59), Val d'Aosta (79), Basilicata (62).

Zona bianca, quali regioni entrano e quando. Il calendario di giugno

In zona bianca niente coprifuoco: ma resterano le mascherine, obbligatorie come il distanziamento, che i governatori possono garantire e regolare anche con apposite ordinanze. Come ha sottolineato il ministro Speranza, ieri sera a 'Che Tempo Che Fa' su Rai 3: "La mascherina andrà tenuta ancora per un tempo più lungo nei luoghi al chiuso. Spero di poterla superare in tempi più brevi all'aperto, ma la mascherina non è un prezzo enorme, possiamo permetterci di avere una cauzione in più, non dobbiamo avere fretta".

In zona bianca cappuccino e pasta al bancone del bar: torna la consumazione all'interno del locale, a patto si mantengano le distanze (almeno un metro, estendibili a due) e si indossi la mascherina (nei limiti del possibile consumando). Sia nei bar che dispondogono di posti a sedere, che in quelli senza resta la possibilità di accesso a un numero limitato di clienti.

In zona bianca si potrà infatti consumare all'interno e fuori. Decade il limite di massimo 4 persone al tavolo. Ma resta un numero massimo di persone all'interno del locale, stabilita in base alla relazione di volumi di spazio e ricambi d'aria, il metro di distanza tra i tavoli, e l'obbligo di utilizzo della mascherina per andare in bagno, pagare il conto, entrare o uscire dalla sala. Inoltre ci saranno il percorso di entrata e uscita. I buffet ci saranno, ma con il servizio di personale autorizzato a servire le portate scelte, che i clienti non possono toccare, se non confezionate. Obbligatoria la sanificazione nei luoghi chiusi.

I centri commerciali sono già stati riaperti nei fine settimana dal 22 maggio in zona gialla. In zona bianca riapriranno gli esercizi commerciali all'interno dei centri tutti i giorni, ma anche gallerie e parchi commerciali.

In zona bianca riaprono le piscine al chiuso. Torna la possibilità dell'utilizzo delle docce. In zona bianca consentiti tutti gli sport e tornano quelli negli ambienti chiusi come palazzetti e palestre, fermo restanti le regole di mascherina, distanziamento e sanificazione e areazione locali.

In zona bianca niente numero limitato di accessi nelle spiagge, come nei mercati.

In zona bianca si torna in discoteca, ma senza ballare.

Matrimoni, battesimi, cresime e comunioni, ok con il green pass, cioè un certificato certificato di vaccinazione, di guarigione o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'evento. Anche qui il buffet è possibile, ma solo con personale per somministrarlo agli invitati.

In zona bianca riaprono sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sempre con mascherina, distanziamento e sanificazioni e eareazione locali.

