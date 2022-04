Le regole Covid per viaggiare in Europa e nel mondo: dalla Spagna agli Usa

Milano, 21 aprile 2022 - Le vacanze estive non sono poi così lontane e molti italiani, dopo due anni di pandemia e regole Covid, si chiedono se questa estate 2022 possa essere quella buona per progettare un bel viaggio all’estero. C’è ancora, però, da fare i conti con eventuali restrizioni e – soprattutto – con la soggettività delle regole Covid dei vari Paesi: c’è chi ha abolito la compilazione del Plf o il tampone per i vaccinati, chi ha ridotto l’uso della mascherina, chi ha optato per un “liberi tutti” e chi, invece, tiene le maglie ancora strette. Sulla base delle destinazioni più gettonate, vediamo cosa aspettarsi dalle mete estere più sognate dagli italiani. Sommario Grecia Gran Bretagna Croazia Spagna Isole Canarie Francia Irlanda Norvegia Maldive Usa Porto Rico Cuba Giappone Kenya Madagascar In Europa Iniziamo con l’Europa che con il suo variegato mix di città d’arte, isole e località di mare, montagna e campagna, offre davvero l’imbarazzo della scelta. Grecia Rimane in vigore l’obbligo di mascherina al chiuso, che potrebbe essere rimosso a partire dal 1° giugno. E' invece fortemente raccomandato – ma non più obbligatorio - indossarla anche all’aperto in situazioni di assembramento. Per l’accesso ai mezzi pubblici e ai supermercati è richiesto l’utilizzo di una mascherina KN-95 (simile alla FFP2) o due mascherine chirurgiche. Il Governo greco ha annunciato che - a partire dal 1° maggio - verrà meno l'obbligo di esibire il Green Pass (base o rafforzato) per accedere presso attività e servizi pubblici e privati, sul territorio greco. Collegamenti internazionali: tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 5 anni), indipendentemente dalla loro nazionalità, dalle modalità d’ingresso in Grecia devono presentare la Certificazione Digitale Covid-UE (cosiddetto “Green ...