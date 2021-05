Roma, 28 maggio 2021 - Continua la corsa alla normalità dell'Italia: verso la zona bianca Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise già lunedì 31 maggio, e una settimana dopo, dal 7 giugno, con ogni probabilità se ne aggiungeranno altre quattro: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Ma il quadro sta migliorando continuamente, con l'indice Rt medio inferiore a 1 in tutte le regioni, e l'indice di incidenza sui valori di 47 infezioni ogni 100mila abitanti, contro le 66 di una settimana fa. I dati all'esame della cabina di regia per il monitoraggio dell'andamento del coronavirus in Italia, che saranno presentati oggi nella conferenza stampa Iss-Ministero della Salute, fanno ben sperare.

Regioni, bozza cabina di regia: "Rt medio inferiore a 1, rischio basso"

La cabina di regia che stabilirà i nuovi colori delle regioni si riunisce oggi, e non è detto che si debba attendere sino al 14 giugno per vedere 'sbiancarsi' altre 6 regioni, se l'andamento dei contagi rimarrà costante: Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, sotto la soglia dei 50 casi per la prima settimana. Dati che avvicinano ulteriormente la soglia della fascia bianca, cioè sotto i 50, per tutte le regioni.

Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, parlando dell'ok in arrivo per le vaccinazioni della fascia di età tra i 12-15v anni, ha previsto "un'estate senza mascherina all'aperto, ma al chiuso sarà bene tenerla". Il presidente dell'Aifa ha confermato: "Tutti i parametri della curva epidemica sono in discesa. In estate c'è maggiore attività all'aria aperta, c'è la radiazione ultravioletta. Ma dobbiamo stare attenti a seguire norme di vita in comune per evitare il contagio".

Per Palu "siamo sulla buona strada e poi i vaccini ci stanno aiutando tantissimo e non dimentichiamo che stanno arrivando anche dei farmaci che ci permetteranno di intervenire assieme agli anticorpi monoclonali nelle primissime fasi dell'infezione". E quindi "siamo pronti alla zona bianca, abbiamo dimostrato di essere molto efficaci nella vaccinazione. Ma credo che dovremmo attrezzarci per il futuro, per questa emergenza, il riemergere di questo virus e soprattutto di altri virus", ha affermato il presidente dell'Aifa.

Bonaccini: "Sì alla zona bianca"

Ottimista anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Mattino Cinque su Canale 5 sostiene la zona bianca, ma con qualche limitazione. "Intanto vediamo di proseguire come stiamo andando perchè fino a qualche settimana fa non sembrava possibile che quasi tutta l'Italia entrasse in zona bianca a metà giugno. Ora pare possibile". E ha aggiunto: "Se le cose vanno come devono andare ci sarà modo di discutere col Governo, ma non credo che ci saranno tante limitazioni. Quel rischio calcolato di Draghi è stato una scelta giusta e azzeccata, come io condivisi da subito".

Zona bianca ok, ma le regole da tenere quando si è finalmente raggiunta l'agognata scomparsa del coprifuoco restano: con il rischio è basso sono importanti però le regole di comportamento, ovvero le tre regole base anti coronavirus: l'obbligo della mascherina, il distanziamento sociale e la sanificazione delle mani.

In zona bianca niente coprifuoco alle 24. Restano le indicazioni del Governo nelle zone gialle: dal 7 giugno slittamento alle 24 e abolizione totale dal 21 dello stesso mese. Mentre in quelle bianche il coprifuoco non ci sarà.

Via libera in zona bianca a matrimoni e cerimonie, parchi tematici e di divertimento (in zona gialla sarebbero potuti partire dal 15 giugno), fiere ed esposizioni (sinora aperte in in zona gialla dal 15 giugno), corsi di formazione, piscine coperte, impianti sportivi al chiuso, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sale giochi, bingo, sale scommesse e casinò (sinora in zona gialla dal primo luglio).

Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono già al lavoro su tre ordinanze che prevedono di riaprire anche le discoteche: il provvedimento prevede che i gestori delle discoteche saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista.

