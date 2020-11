Roma 19 novembre 2020 - Domani sapremo. L'Iss presenterà al Cts e poi alla "cabina di regia" il report settmanale e il ministero della Salute, sentito Palazzo Chigi, deciderà su eventuali spostamenti delle regioni con conseguente cambio di colore. Al momento è possibile che Liguria e Puglia vengano elevate a zona rossa, ma il governatore pugliese Emiliano, in considerazione del fatto che la regione ha tassi molto differenti nelle varie provincie ha formalmente chiesto al governo che vengano portate zona rossa le provincie di Foggia e Barletta/Andria/Trani, mantenendo in zona arancione il resto della regione. Possibile anche che il Veneto diventi zona arancione, ma il governatore Zaia è decisamente contrario. Secondo alcune fonti anche la Basilicata potrebbe passare da arancione a rossa.Improbabile invece un pasaggio ad arancione di Lazio e Sardegna.

I recenti miglioramenti dell'indice RT inducono molte regioni a chiedere un "ricollocamento" in basso nella scala delle misure restrittive. E' il caso della Lombardia e del Piemonte, che tecnicamente potrebbero diventare zona arancione il 20 novembre, ma per le quali il governo è orientato ad un'altra settimana di zona rossa, arrivando così al 27 novembre. Anche la Toscana potrebbe teoricamente tornare zona arancione il 27, ma con ogni probabilità il ministro della Salute si prendera, come per Piemonte e Lombardia, altri sette giorni di osservazione, arrivando al 4 dicembre. Per quella data dovrebbero passare ad arancione anche la Campania e la Calabria. Da notare che, visto che il 27 cade di venerdì, il governo potrebbe, per evitare un fine settimana da "liberi tutti", posticipare il "declassamento" a lunedì 30. Per Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia, oggi in zona arancione, un ritorno in zona gialla, se i numeri lo consentiranno, è possibile dal 27 novembre (o 30 novembre se vale lo stesso criterio). Trattandosi di zone arancioni e non rosse potrebbe non essere richiesta la settimana aggiuntiva che ragionevolmente verrà invece applicata a Lombardia e Piemonte.

Discorso a parte per una possibile differenziazione per provincie. La cabina di regia valuterà se proporla non solo per la Puglia, come richiesto dal suo governatore, ma anche, dal 20 novembre, per la Lombardia (mantenendo zona rossa Milano, Como, Varese e Monza Brianza per 1 settimana in più) e il Piemonte (mantenendo Torino). Possibile anche una applicazione del criterio in Toscana, "liberando" dalla zona rossa Pisa e Siena dal 27 novembre, e rinviando il resto della regione alla settimana successiva.

