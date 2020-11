Roma, 9 novembre 2020 - Si riunisce oggi la cabina di regia per l'emergenza Coronavirus, rinviata ieri su richiesta di alcune Regioni. E le anticipazioni sul rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sembrano preludere a cambiamenti nella mappa tricolore. L'Alto Adige gioca d'anticipo e si autoproclama zona rossa. Campania, Veneto e Toscana rischiano di cambiare status al termine di un fine settimana che in alcune città ha visto le strade dello shopping e della movida prese d'assalto anche senza mascherine. Nel mirino per eventuali spostaamenti di fascia ci sarebbero anche Umbria e Liguria. Escluso invece che regioni rosse o arancioni riescano a scendere a un livello meno grave: per abbassare i livelli di rischio servono almeno due settimane di monitoraggio.

Covid, ecco le regioni a rischio zona rossa e arancione

"Sulla divisione del Paese in aree cerchiamo di fare sì che ci siano dei passi in avanti rispetto alle soluzioni che abbiamo adottato a marzo attraverso 21 indicatori, il Cts e la cabina di regia per comprendere quali passaggi ci devono essere per portare una regione da una fascia all'altra. I dati vanno controllati e verificati, oggi alle 15 c'è un momento di confronto per capire quali regioni passeranno da una all'altra", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà a Start su Skytg24. "Noi ci confrontiamo sui dati, è la parte più importante e abbiamo chiesto i dati precisi e convalidati alle regioni. Il dato è trasparente, ed è dato, non può non essere controllato: ci vogliono soluzioni per fare sì che il paese non si fermi come a marzo", ha aggiunto.

Il punto chiave della vicenda sono proprio i dati: sono 21 gli indicatori presi in esame dalla cabina di regia per attribuire i "colori", ma la prima suddivisione, risalente appunto alla settimana scorsa, si fondava sui dati del monitoraggio della fine di ottobre. Troppi i numeri incompleti o in ritardo dalle Regioni. Lo stesso ritardo che ha fatto slittare la riunione, e la relativa decisione, prevista per la fine della scorsa settimana. Da 6 mesi infatti (l'istituzione della cabina di regia risale al 4 maggio, alla fine del lockdown) gli esperti facevano il punto al massimo entro giovedì, per presentare i risultati del monitoraggio venerdì, di rado sabato. Mentre il punto stampa al ministero di giovedì scorso non ha fornito i dati nuovi, limitandosi a spiegare che alcune regioni, soprattutto quelle a rischio più alto, "hanno un problema di stabilità del dato", per via delle difficoltà "nella raccolta", ha ammesso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Nel punto stampa di giovedi', Brusaferro ha ammesso: "Non abbiamo ancora dati aggiornati", annunciando che sarebbero stati presentati il giorno dopo per poi correggersi con un più prudente "entro 48 ore".

Di certo non mancano le criticità: se il sistema di monitoraggio promette di fornire una griglia oggettiva e incontestabile, che attraverso algoritmi prestabiliti dovrebbe produrre pressoché in automatico il quadro aggiornato della situazione, le variabili sono tante e tali da renderlo traballante. Anzitutto, come detto, i tempi: le difficoltà della raccolta dati, ma anche il virus stesso che, si sa, confonde le acque gia' di suo, manifestandosi dopo giorni dal contagio. Se oggi registriamo mille nuovi casi si tratta di persone infettate anche dieci o dodici giorni fa. E' come osservare una stella distante anziché diversi anni luce diciamo due settimane luce: quello che vediamo al telescopio è il riflesso remoto di una cosa già avvenuta. Questo condiziona anche l'indice Rt, ritenuto dagli esperti tra i criteri più affidabili: l'"attuale" indice Rt italiano, all'1,7, risale in realtà a molti giorni fa. Per di più, per stessa ammissione dell'Iss che sul suo sito invita invece a prendere questo valore con la dovuta prudenza, l'Rt si calcola solo sui casi sintomatici, quindi sfugge l'enorme massa di asintomatici che fino alla fine dell'estate il sistema riusciva a tracciare con discreta efficacia e ora sono sostanzialmente lasciati a casa, nella migliore delle ipotesi, essendo i tamponi riservati ormai, spesso, solo a verificare la positività in chi ha sintomi.

Coronavirus, Galli: "Situazione ampiamente fuori controllo"