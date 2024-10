Regina di Onlyfans nel mirino della Finanza: "Mady Gio ha evaso 1,5 milioni di euro"

Si chiama Madalina Ioana Filip, ha 29 anni, e col nome d’arte di Mady Gio è una star di Onlyfans. Origini romene, cresciuta nel Varesotto da quando di anni ne aveva 12, residenza a Lugano da tre anni ma residenza fiscale a Cassano Magnago (Varese), è finita nel mirino della Guardia di finanza di Varese per una presunta evasione fiscale da 1,5 milioni. "Ho sempre pagato le tasse in Italia e in Svizzera", si difende l’influencer e content creator per adulti da 1,5 milioni di follower su Instagram. Ma la Gdf ha spiegato che "mancano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine". In particolare, "un conto corrente e il proprio dominio web risultano localizzati in Italia". "Impugneremo ogni provvedimento – spiega il suo avvocato Riccardo Lanza –. La mia assistita si è affidata a professionisti che dovranno rispondere di eventuali errori".