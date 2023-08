Regime del terrore Purghe e minacce mafiose Putin piega i mercenari: "Dovete giurarmi fedeltà"

di Marta

Ottaviani

Il corpo di Prigozhin deve ancora essere ufficialmente riconosciuto con il Dna, ma per il Cremlino la pratica è già archiviata e si deve pensare al futuro. Così, con la solerzia che gli è propria quando deve firmare una legge che ha il sapore di ultimatum, il presidente russo, Vladimir Putin, ha impresso il suo nome sul decreto che obbliga tutti i miliziani di gruppi privati a prestare giuramento di fedeltà allo Stato, ossia a lui. Un avvertimento per tutti gli altri uomini d’affari nel settore della guerra, rafforzato dalle parole del presidente ceceno, Ramazan Kadyrov, che ha voluto commemorare Prigozhin a modo suo: "Gli avevo detto di mettere da parte le sue ambizioni personali, ma lui voleva tutto e subito. Non aveva capito cosa stesse succedendo nel Paese". Per quanto, potente, quindi, non poteva andare contro le mura del Cremlino.

L’opinione del presidente ceceno, su cui pesano accuse di aver commesso i peggiori crimini e che viene chiamato "il macellaio", non sono poi così diverse da quelle di alcuni miliziani della Wagner, da tempo infiltrata di elementi fedeli al presidente Putin e che, dopo un iniziale momento di rabbia e smarrimento, adesso si stanno organizzando per non fare la stessa fine del loro ex leader. "Si era montato la testa, era convinto di essere onnipotente" ha spiegato uno ai canali Telegram vicini al gruppo. Il momento del lutto, quindi, sembra essere passato. Le indagini sono ancora in corso, ma questo nel Paese sembra non importare più a nessuno.

Per Putin le priorità sono due. La prima è avviare il nuovo corso della Wagner. Il secondo è compattare il suo potere interno in vista del voto presidenziale che si terrà nel 2024 e che lo dovrebbe incoronare (anche per mancanza di contendenti) presidente della Federazione Russa per la quinta volta, lasciandolo al potere fino al 2030. Nel primo caso, il presidente ha intenzione di ridurre quello che prima era un grande apparato a compagnie che agiscono localmente nei singoli Paesi, senza le gerarchie verticistiche che c’erano prima e ovviamente dando i diversi gruppi in mano a fedelissimi. Questo in modo tale da evitare la nascita di altri ‘fenomeni Prigozhin’.

In Africa, nei giorni scorsi, è stato inviato Junus-bek Evkurov, ex presidente dell’Inguscezia e viceministro della Difesa, che sembra avere il profilo adatto a ricoprire un ruolo tanto delicato come il subentro a Evgeny Prigozhin proprio sul territorio dove quest’ultimo era più potente. Come molti altri leader provenienti dal Caucaso settentrionale, Evkurov ha un passato da leader sanguinario, abituato a gestire il potere con metodi paramafiosi. In Africa, si dovrà occupare non solo della disciplina e della fedeltà, ma anche dei rapporti con i leader dei gruppi militari dei vari Paesi, su cui Mosca esercita un’influenza importante e che sono una delle espressioni del suo potere nel continente.

Ci sono poi gli affari interni. Il presidente ormai ha praticamente ucciso o reso inoffensivi tutti i suoi oppositori e persone considerate a vario titolo scomode. La destra ultra nazionalista ha più di un motivo per essere poco felice delle scelte di Putin, ma non è sufficientemente potente. Gli unici in grado di rovesciarlo sono sempre gli stessi: una congiura di palazzo con dietro i servizi segreti. Che però al momento appare ancora lontana.