Roma, 18 giugno 2020 - "La priorità del governo è la ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni", il premier Giuseppe Conte lo ha detto in Commissione parlamentare di indagine sull'uccisione in Egitto del ricercatore friulano. L'appuntamento era trasmesso live streaming, qui sotto la possibilità di rivedere l'audizione.

Conte: "La priorità è la verità"

"Sono lieto che sia stato sottolineato il fatto che questo orario è stato determinato dalla mia premura nel volermi rendere disponibile ed evitare che si slittasse ulteriormente. Ringrazio quindi la commissione, si tratta della prima finestra utile", così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato prendendo la parola in audizione.

Il premier ha quindi assicurato: "Ho posto la vicenda Regeni sempre in cima ai miei impegni e anche nelle relazioni con il presidente egiziano Al Sisi". Conte ha continuato: "Sempre richiamato attenzione alla vicenda Regeni nel corso di ogni colloquio: posso assicurare che non c'e' mai stato un colloquio che non abbia avuto al centro la vicenda Regeni".

Verità fondamentale per rapporti con Egitto

"I nostri rapporti bilaterali non potranno svilupparsi pienamente finchè non sarà stata fatta luce sul barbaro assassinio di Giulio Regeni" ha agiunto il presidente del Consiglio. "Su queste basi mi sono rivolto al presidente egiziano anche durante la telefonata del 7 giugno. In occasione di questa conversazione ho chiesto una collaborazione più intensa. Il presidente ha sempre manifestato nei nostri colloqui, anche in quello di domenica, per perseguire questo obiettivo ritenuto essenziale per le nostre relazioni".

Egitto importante anche per Libia e flussi migratori

Quindi Conte ha sottolineato la delicatezza dei rapporti con l'Egitto: "Il Cairo può avere un ruolo non marginale in dossier come il conflitto in Libia, così anche nella gestione dei flussi migratori e la collaborazione in campo energetico. Interessi che vanno al di là della mera collaborazione economica". Il presidente ha spiegato: "Lo scenario libico, anche nell'ultima conversazione con Al Sisi è stato centrale".

"Il 14 gennaio sono stato Al Cairo per incontrare Al Sisi in vista della preparazione della conferenza di Berlino sulla Libia. Un tour molto mirato per incontrare i principali protagonisti dello scenario libico", ha aggiunto Conte: "Anche in quell'occasione ho espresso costernazione e sollecitato una ripresa della cooperazione. In quel giorno c'erano a Al Cairo gli ufficiali di polizia giudiziaria, cosa che mi venne rappresentata come occasione per preparare l'incontro tra magistrati. Anche in quell'occasione ho sottolineato il vulnus e la ferita per l'Italia rappresentata dalla vicenda Regeni".

No visite ufficiali di stato senza collaborazione

Il premier ha quindi affermato: "Mi sono convinto che l'interesse e la considerazione dell'Egitto verso la mia persona possa essere girata per ottenere risultati concreti". E garantito: "Un pieno dispiegamento dei rapporti fra Italia ed Egitto in tutta la loro potenzialità non potrà esserci senza avere prima la verità sul caso Regeni", Conte ha portato come esempio delle visite di stato ufficiali: "Ho detto che non sarà mai possibile una visita di stato, con tutti gli onori, in Egitto, fino a quando non riusciremo a compiere significativi passi avanti in questa direzione. Mi è stata prospettata l'inaugurazione dell'università del Cairo. Ho sempre prospettato remore dicendo che fino a quando non ci sarà accertamento della verità non potremo pretermettere questo aspetto".

Il premier ha anche ricordato: "Ci sono diverse iniziative europee sulla vicenda Regeni. Anche il presidente Fico ha condotto delle iniziative in Europa, abbiamo curato le iniziative con la nostra filiera diplomatica, ma sono sempre stato aggiornato dal presidente Fico: ritengo che le iniziative del Parlamento siano quelle più forti e coinvolgenti anche a livello europeo".

Conte: secretare parole di Al Sisi

Poi, davanti a domande su quanto avesse detto il presidente Al Sisi durante gli incontri, il premier Conte ha chiesto la secretazione della parte dell'audizione in cui riferirà sulle parole del capo di Stato egiziano: "Riferirò quando passeremo alla modalità riservata perché mi sembra corretto quando si riferiscono affermazioni di un premier o capo di stato. Io rispondo delle mie dichiarazioni, ma se devo riferire quelle dell'interlocutore credo che per la credibilità mia e per la riservatezza che devo assicurare alla prossima telefonata che farò a un capo di stato o di governo, preferisco passare all'altra modalità".

Conte: colpa mia e non dei diplomatici

Conte si è assunto la responsabilità dei limiti dell'azione diplomatica, e lo ha fatto anche con la famiglia Regeni: "Non abbiamo ottenuto molto, ma non significa che una diversa postura ci porti a una più intensa cooperazione: ho incontrato sei o sette volte il presidente Al Sisi. Il fatto di guardarlo negli occhi ed esprimere il rammarico in un colloquio diretto non ha portato risultati. Non sono stato capace ed ho quello che ho detto alla famiglia Regeni. Erano dispiaciuti del fatto che con questa presenza diplomatica in loco non ottenessimo risultati. Ho detto loro che se la dovevano prendere con me e non con il rappresentante diplomatico".



Regeni, primo luglio incontro pm italiani ed egiziani

Comunque il 1 luglio si saprà se l'esecutivo è riuscito ad ottenere una reale collaborazione egiziana sul caso:in programma c'è l'incontro in videoconferenza tra i pm italiani e quelli della procura generale de Il Cairo. I nostri magistrati attendono risposte e si vedrà se finalmente dal parte egiziana c'è la volontà di collaborare o se, come in questi anni, continueranno a proteggere i presunti assassini di Giulio.

Ma tra Italia ed Egitto resta alta la tensione anche per l'altro caso, quello di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere da oltre 4 mesi in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook, e a cui le autorità hanno rinnovato di altre due settimane la custodia cautelare.