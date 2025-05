Referendum 8-9 Giugno 2025: quando chiudono le scuole? Il calendario regione per regione

Con l’approssimarsi del referendum abrogativo previsto per l’8 e il 9 giugno 2025, molte scuole italiane che fungono da seggi elettorali si preparano a sospendere le attività didattiche per consentire l’allestimento e lo svolgimento delle operazioni di voto. La decisione di tenere le votazioni su due giornate, domenica 8 e lunedì 9 giugno, come stabilito dal Decreto Legge Elezioni, comporta un impatto significativo sul calendario scolastico, con sospensioni delle lezioni che variano in base alle regioni e alle date di chiusura dell’anno scolastico. Questo articolo offre una panoramica dettagliata delle chiusure scolastiche, un calendario regione per regione e alcune considerazioni sull’impatto per studenti e famiglie, con particolare attenzione agli effetti sull’avvio anticipato delle vacanze estive per alcuni e sulle sfide per chi affronta la Maturità 2025.

Chiusura delle scuole per il referendum: cosa sapere

I referendum abrogativi del 2025, previsti per l’8 e il 9 giugno, riguardano cinque quesiti su temi di lavoro e cittadinanza, come l’abrogazione di norme del Jobs Act relative ai licenziamenti e ai contratti a termine, oltre alla proposta di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale per ottenere la cittadinanza italiana. Le elezioni amministrative, con eventuali ballottaggi, si terranno in concomitanza, amplificando il numero di scuole coinvolte come seggi elettorali. Secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno, le scuole designate come seggi devono essere rese disponibili dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino all’intera giornata di martedì 10 giugno, con alcune eccezioni locali che potrebbero estendere la chiusura fino all’11 giugno. Questo significa che le attività didattiche saranno sospese per almeno quattro giorni, con riapertura generalmente prevista per mercoledì 11 giugno.

L’impatto di queste chiusure varia in base al calendario scolastico regionale. In alcune regioni, dove l’anno scolastico termina entro il 6-8 giugno, gli studenti delle scuole-seggio inizieranno le vacanze estive in anticipo. In altre, dove le lezioni proseguono oltre il 10 giugno, la sospensione rappresenta una pausa temporanea che potrebbe influire su verifiche, recuperi e sulla preparazione per gli esami di Maturità, la cui prima prova è fissata per il 18 giugno.

Referendum 2025 l'8 e 9 giugno

Calendario regione per regione: quando chiudono le scuole

Di seguito, un calendario dettagliato delle date di chiusura delle scuole per il referendum, integrato con le date di fine anno scolastico 2024/2025, per comprendere l’impatto complessivo regione per regione. Le informazioni sono basate su fonti ufficiali, comunicazioni ministeriali e circolari scolastiche.

Abruzzo : fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal pomeriggio del 6 giugno al 10 giugno. Per molti studenti, ciò coincide con l’inizio delle vacanze estive.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal pomeriggio del 6 giugno al 10 giugno. Per molti studenti, ciò coincide con l’inizio delle vacanze estive. Basilicata : fine anno scolastico: 8 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le lezioni dal 6 al 10 giugno, segnando un avvio anticipato delle vacanze.

: fine anno scolastico: 8 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le lezioni dal 6 al 10 giugno, segnando un avvio anticipato delle vacanze. Calabria : fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con vacanze anticipate per gli studenti.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con vacanze anticipate per gli studenti. Campania : fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, consentendo un inizio anticipato delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, consentendo un inizio anticipato delle vacanze. Emilia-Romagna : fine anno scolastico: 6 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal pomeriggio del 6 giugno al 10 giugno, coincidendo con la fine dell’anno scolastico.

: fine anno scolastico: 6 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal pomeriggio del 6 giugno al 10 giugno, coincidendo con la fine dell’anno scolastico. Friuli-Venezia Giulia : fine anno scolastico: 11 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le lezioni dal 6 al 10 giugno, con ripresa il giorno 11, ultimo giorno di scuola.

: fine anno scolastico: 11 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le lezioni dal 6 al 10 giugno, con ripresa il giorno 11, ultimo giorno di scuola. Lazio : fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con avvio delle vacanze estive.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con avvio delle vacanze estive. Liguria : fine anno scolastico: 10 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, allineandosi con la fine dell’anno scolastico.

: fine anno scolastico: 10 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, allineandosi con la fine dell’anno scolastico. Lombardia : fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le attività dal 6 al 10 giugno, segnando l’inizio delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le attività dal 6 al 10 giugno, segnando l’inizio delle vacanze. Marche : fine anno scolastico: 11 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno per l’ultimo giorno di scuola.

: fine anno scolastico: 11 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno per l’ultimo giorno di scuola. Molise : fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, con vacanze anticipate.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, con vacanze anticipate. Piemonte : fine anno scolastico: 7 giugno. Sospensione delle lezioni nelle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con inizio delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Sospensione delle lezioni nelle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con inizio delle vacanze. Puglia : fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con avvio anticipato delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con avvio anticipato delle vacanze. Sardegna : fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le attività dal 6 al 10 giugno, con inizio delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le attività dal 6 al 10 giugno, con inizio delle vacanze. Sicilia : fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con vacanze anticipate.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con vacanze anticipate. Toscana : fine anno scolastico: 10 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, allineandosi con la fine dell’anno scolastico.

: fine anno scolastico: 10 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, allineandosi con la fine dell’anno scolastico. Umbria : fine anno scolastico: 7 giugno. Sospensione delle lezioni nelle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con inizio delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Sospensione delle lezioni nelle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con inizio delle vacanze. Valle d’Aosta : fine anno scolastico: 11 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno per l’ultimo giorno.

: fine anno scolastico: 11 giugno. Le scuole-seggio chiuderanno dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno per l’ultimo giorno. Veneto : fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con avvio delle vacanze.

: fine anno scolastico: 7 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con avvio delle vacanze. Provincia Autonoma di Bolzano : fine anno scolastico: 13 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le lezioni dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno fino alla chiusura ufficiale.

: fine anno scolastico: 13 giugno. Le scuole-seggio sospenderanno le lezioni dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno fino alla chiusura ufficiale. Provincia Autonoma di Trento: fine anno scolastico: 12 giugno. Chiusura delle scuole-seggio dal 6 al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno fino al termine delle lezioni.

Le scuole dell’infanzia in alcune regioni, come la Provincia di Trento, potrebbero rimanere aperte fino a fine giugno o addirittura al 31 luglio, ma quelle utilizzate come seggi seguiranno le stesse date di chiusura indicate sopra.

Impatto sugli studenti e considerazioni

La chiusura delle scuole per il referendum rappresenta una notizia positiva per molti studenti, che vedranno anticipare l’inizio delle vacanze estive, soprattutto nelle regioni dove l’anno scolastico termina tra il 6 e l’8 giugno. Tuttavia, per gli studenti delle scuole superiori, in particolare quelli che si preparano per la Maturità 2025, la sospensione delle lezioni potrebbe rappresentare una sfida. La perdita di giorni di lezione a ridosso degli esami potrebbe influire sulla preparazione, specialmente per quanto riguarda verifiche finali e recuperi.

Per le famiglie, la chiusura prolungata richiede una riorganizzazione, soprattutto per chi ha figli in scuole dell’infanzia o primarie. I servizi educativi comunali, come i nidi, potrebbero anch’essi essere coinvolti, come evidenziato ad esempio nel comune di Reggello, dove i nidi chiuderanno dal 6 al 10 giugno.