Reddito di cittadinanza "I disoccupati non trovavano lavoro Stop agli sprechi, aiuti ai più fragili"

di Maria Teresa

Bellucci*

L’esigenza di riformare il Reddito di Cittadinanza era condivisa da una larghissima parte dell’opinione pubblica – come testimoniano anche i numerosi sondaggi di questi giorni – e da tutte quelle forze politiche che gli italiani hanno reso maggioranza parlamentare. Come prevedibile, l’impatto della revisione normativa finalizzato a rendere più efficace il sostegno assistenziale verso i nuclei familiari più fragili, e che ci tengo a sottolineare richiede alle persone in grado di lavorare un impegno attivo per cercare di fuoriuscire dalla condizione di disoccupazione, ha comportato una frattura rispetto alla consuetudine di erogare i sussidi in maniera indiscriminata e senza alcuna prospettiva. L’occasione è stata colta dalle opposizioni per accusare il Governo, continuando ad alimentare disinformazione e soffiando sul fuoco del disagio sociale, di aver abbandonato le persone in stato di povertà. Un’interpretazione frutto di una lettura pretestuosa, colpevole di ignorare completamente l’introduzione di misure quali: l’Assegno di Inclusione (Adi) e l’indennità per il Supporto alla Formazione e al lavoro (Sfl).

È il momento di fare ordine. Compito di tutti, proprio a fronte della sensibilità del tema, è di usare toni pacati al fine di offrire adeguata attenzione e giuste informazioni. L’Adi e il Sfl sono due strumenti figli di una logica attenta alla protezione sociale, tanto quanto alle politiche attive del lavoro, due missioni nelle quali il Rdc ha malamente fallito. Ci troviamo in una fase transitoria, in un passaggio di testimone tra uno strumento e l’altro, che comporta per ovvi motivi il massimo sforzo e il pieno coinvolgimento di tutte le strutture ministeriali, amministrative, del settore privato e del privato sociale. Il punto di partenza del varo dei due nuovi strumenti è, invero, irto e pieno di difficoltà a causa dell’assenza di una visione di medio termine all’interno del RDC il quale ha lasciato ognuno al proprio destino, in uno stallo costato 31 miliardi senza riuscire ad attivare concretamente le persone in età da lavoro e senza riuscire a raggiungere quasi il 50% delle persone in stato di povertà come evidenziato dalla Caritas.

Per questo abbiamo progettato le due misure sopracitate, dedicate ad altrettante specifiche tipologie di bisogni e di persone. Faccio riferimento sia ai nuclei composti da soli adulti in età tra i 18 e i 59 anni, che i servizi per l’impiego hanno valutato come attivabili al lavoro, e che possono accedere alla nuova indennità SFL a partire dal 1 settembre prossimo sia alle famiglie che hanno a carico minori, persone disabili, anziani over 60 anni e persone in cura presso i servizi sociosanitari, che comunque non verrano lasciate senza protezione fino all’anno fine dell’anno, e che dal 1 gennaio del 2024 potranno passere all’integrazione al reddito usufruendo dell’Adi. Nessuno sarà lasciato indietro, con buona pace dei detrattori che nel fare il proprio gioco scelgono scientemente e irresponsabilmente di ignorare eventuali ricadute sociali e di ordine pubblico.

I numeri ci danno ragione e smentiscono i detrattori. I 350 euro mensili dell’indennità SFL riservata agli adulti attivabili al lavoro non sono affatto inferiori alle prestazioni vigenti. Il paragone con l’attuale valore medio mensile erogato dall’INPS, di poco inferiore ai 600 euro, è improprio. L’importo del SFL è in cifra fissa e viene resa accessibile anche per altri membri dello stesso nucleo, compresi quelli attivabili al lavoro appartenenti alle famiglie che lo riceveranno. Sarà cumulabile con il salario derivante da prestazioni lavorative fino a 3000 euro anno. L’indennità verrà erogata partecipando a tutte le misure di orientamento e inserimento lavorativo già finanziate alle Regioni e in corso di attuazione, con le risorse del programma Gol Pnrr.

Verrà sospesa nel caso di accettazione di offerte di lavoro inferiori ai 6 mesi e ripresa successivamente in assenza di nuove offerte di lavoro. Pertanto, consente ai beneficiari di usufruirne anche per un arco temporale più ampio.

Richiede la partecipazione attiva, e dimostrata, dei percettori alle varie misure di orientamento e formazione e l’accettazione di tutte le offerte di lavoro sulla base di diritti edoveri trasparenti. Questa è la vera novità ed è una scelta che il governo rivendica con orgoglio. Mi si consenta una chiosa finale. Gli esponenti dell’opposizione che accusano il Governo di abbandonare le persone povere difficilmente occupabili, per rivendicare l’erogazione dei sussidi in via permanente, sono coloro che propagandavano l’avvento del RdC come la più rilevante politica del lavoro attivata in Italia in grado di inserire nel mercato del lavoro 1 milione di persone povere. In tempi non sospetti (novembre 2021) il Comitato scientifico per la valutazione degli esiti del Rdc metteva in evidenza, però, le distanze esistenti tra i beneficiari effettivi del provvedimento e le platee delle famiglie povere, con penalizzazioni per quelle numerose, con minori.

Le nuove misure offrono un serio contributo nella direzione di riposizionare le risorse verso i soggetti più fragili, di incentivare i comportamenti attivi delle persone, di coinvolgere e attivare gli operatori dei servizi pubblici, del privato e del privato sociale.

*viceministra del Lavoro