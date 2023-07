Reddito di cittadinanza Contributo sospeso a 169mila famiglie Lo stop arriva via sms

di Claudia Marin

Un sms e niente più reddito di cittadinanza per 169 mila famiglie da agosto. Mentre per altre 80mila finirà da settembre. E così via, mese dopo mese, fino alla fine di quest’anno. Alla scadenza dei sette mesi di erogazione il sussidio sparisce. Ma, per quanto la cessazione fosse ampiamente prevista e stabilita dalla legge di riforma, le modalità seguite dall’Inps per la comunicazione ai beneficiari e l’assenza di informazioni sui nuovi strumenti di sostegno in arrivo hanno finito per suscitare proteste soprattutto a Napoli, con assalto agli sportelli dei servizi sociali del Comune, e polemiche politiche e sindacali a non finire, con Movimento 5 Stelle e Pd in testa.

L’EFFETTO DELLA RIFORMA

"Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 2023 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali". Il messaggio dell’Inps è arrivato a coloro che sono qualificabili come "occupabili", che hanno tra i 18 e i 59 anni e che sono in nuclei familiari nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65. L’ultima rata che hanno percepito è dunque quella del 27 luglio scorso. La riforma del reddito ha fissato per questi nuclei il limite di sette mesi per poter percepire il sussidio. Una volta scaduti, l’aiuto finisce.

DA SETTEMBRE

IL SUPPORTO

FORMAZIONE E LAVORO

Da settembre una quota di coloro che hanno visto il reddito sospeso potrà contare sul nuovo strumento chiamato Supporto formazione lavoro. Il Supporto sarà personale (potrà essere assegnato anche a più persone nella stessa famiglia) e sarà destinato ai profili "occupabili" (nella richiesta l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro). La soglia Isee d’accesso sarà più bassa rispetto a quella prevista per il reddito di cittadinanza: il nucleo familiare di appartenenza dovrà avere un’attestazione non superiore a 6mila euro e il beneficio durerà al massimo 12 mesi senza poter essere rinnovato. Si prevede un’indennità di 350 euro in caso di redditi nulli e partecipazione a iniziative formative o progetti utili alla collettività. Prime stime prevedono che a settembre saranno 88mila i nuclei presi in carico dai centri per l’impiego, la metà di coloro che hanno perso il sussidio.

SUSSIDIO FINO A FINE ANNO PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI E OVER 65

Ricevono ancora il reddito di cittadinanza fino alla fine di dicembre i nuclei con minori, disabili e ultrasessantacinquenni. Dal 1° gennaio 2024 i soggetti appartenenti ai nuclei indicati in condizioni di povertà riceveranno un contributo non inferiore a 480 euro sempre su segnalazione del centro per l’impiego attraverso una piattaforma che metterà in collegamento centri per l’impiego e servizi sociali. È il nuovo Assegno di inclusione.

IL PASTICCIO DELL’INPS

In serata l’Inps ha spiegato di avere "informato gli interessati della sospensione del beneficio come previsto dalla norma", specificando che "nella sintetica comunicazione è stato anche ricordato che, nell’eventualità della presa in carico dei servizi sociali, la sospensione sarà revocata". Sottolineando che questa eventualità "riguarda esclusivamente le persone che versano in un particolare stato di bisogni complessi e di difficoltà di inserimento sociale o lavorativo". Il problema, come spiegano dai servizi sociali dei Comuni, è che per ora non si può fare niente perché la presa in carico dei cittadini avviene attraverso una piattaforma che viene gestita prima dai centri per l’impiego e poi arriva ai servizi sociali.

RICHIESTE CROLLATE

Certo è che l’effetto della scadenza del sussidio ha provocato una drastica contrazione del numero dei richiedenti. Nei primi sei mesi del 2023 le richieste di Reddito e Pensione di cittadinanza sono crollate rispetto allo stesso periodo del 2022: si è passati da 899.338 a 486.190 con un calo del 45,94%. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps sul Reddito e la Pensione di cittadinanza che evidenzia come lo stock complessivo di beneficiari dei due sussidi si attesta a 1,3 milioni di nuclei, 2,8 milioni di persone coinvolte per 565,71 euro medi percepiti mensilmente.