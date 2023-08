Reddito di cittadinanza addio Tensione nelle piazze e nel Palazzo

di Elena G. Polidori

Le opposizioni attaccano, il governo difende le sue scelte (anche se, da Palazzo Chigi, trapela irritazione della premier Meloni per la comunicazione via sms), ma l’Anci, l’associazione dei Comuni, ammette problemi sul post reddito di cittadinanza che potrebbe creare frizioni sociali che già si manifestano, con una tensione che sale specie nei Comuni, sotto pressione per l’aumento di richieste dalle famiglie rimaste fuori per ottenere una presa in carico che consenta di riottenere il beneficio.

Salgono le proteste, soprattutto al Sud, e sempre l’Anci parla di "problemi tecnici che causano lo scarto temporale tra il momento in cui viene revocato il reddito di cittadinanza e l’effettiva verifica sugli aventi diritto e delle difficoltà ad avere tutti i dati necessari per redigere gli elenchi dei nuclei familiari fragili". È il nodo della transizione da un sistema a un altro, sul quale il ministero del Lavoro e l’Inps hanno avviato una campagna informativa, ma questo non stempera un clima di protesta, come quella che è andata in scena davanti alle sede Inps di Napoli, con il governatore campano, Vincenzo De Luca, che attacca il governo: "Intervento sbagliato del governo inviare un sms per informare decine di migliaia di persone che da inizio agosto non avranno un aiuto, un trauma sociale che avremmo dovuto evitare". Attimi di panico, invece, a Terrasini (Palermo): un uomo di 60 anni, dopo aver saputo che avrebbe perso il sussidio, ha fatto irruzione nella stanza del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco a tutto. Poi ha desistito.

Una situazione complessa, insomma. Gli assistenti sociali hanno già suonato il campanello d’allarme, perché il tortuoso sistema di sospensione del reddito di cittadinanza e di potenziale riattivazione del sussidio in presenza di determinati requisiti scarica tutto sulle loro spalle. Le polemiche, dunque, sono al massimo. L’opposizione la definisce una "guerra ai poveri", la leader del Pd, Elly Schlein chiede al governo di riferire in Parlamento mentre il presidente M5s, Giuseppe Conte, invoca un intervento per "rimediare a una sciagura", a "un disastro annunciato, che bastava il buon senso a prevenire".

Con le proteste sono arrivate, tuttavia, anche le prime indicazioni: le famiglie che hanno avuto il reddito di cittadinanza sospeso che saranno prese in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre riavranno l’assegno fino a dicembre con gli arretrati. Chi non rientra nelle categorie di disagio sociale previste dalla legge insieme alla presenza in famiglia di disabili, minori, anziani o over 60 dovrà attivarsi rapidamente per cercare un lavoro o almeno essere inserito in un percorso di formazione con la possibilità di avere il Supporto alla formazione e il lavoro (350 euro mensili per un massimo di 12 mesi). Ma i problemi non mancano a partire dai tempi e dalle risorse necessarie per raggiungere tutti coloro che sono in una situazione di disagio. L’Anci lamenta l’impossibilità di avere l’elenco dei nuclei familiari fragili dall’Inps, mentre Comuni e Regioni hanno intanto iniziato a fare i conti con i numeri degli esclusi: a Roma 127mila, in Sicilia 37mila, 1.600 le famiglie lucane coinvolte, 14.700 in Abruzzo, 12 mila in Puglia, a Milano in 3mila hanno ricevuto l’sms di sospensione; per la presa in carico da parte dei servizi sociali sarà necessario essere in categorie di particolare fragilità, ovvero dipendenze, donne vittime di violenza, persone in carico ai servizi psicologici, psichiatrici e i senza fissa dimora.