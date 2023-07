Palermo, perde il reddito di cittadinanza e tenta di dare fuoco alla stanza del sindaco

Palermo, 31 luglio 2023 – La protesta dilaga contro l’abolizione del reddito di cittadinanza: a Palermo un disoccupato di 60 anni si è presentato – dopo aver ricevuto la notizia che non avrebbe più ottenuto il sussidio – si è presentato questa mattina nella stanza del sindaco di Terrasini e ha tentato di dare fuoco alla stanza, gettando della benzina a terra e versandola anche su se stesso. Ma è stato fermato in tempo. "Brucio il Comune se non mi aiutate", ha detto al sindaco Giosuè Maniace. Il sindaco ha subito chiamato i carabinieri che hanno portato via il disoccupato in ambulanza.

L’uomo è da subito apparso in forte stato confusionale e particolarmente alterato.

Sospensione Rdc, a Napoli salgono le proteste

"Sono stati attimi di paura e di tensione per fortuna non è accaduto nulla di irreparabile", ha detto il sindaco Giosuè Maniaci. "Era già venuto una prima volta stamattina – ha raccontato – per dirmi che da oggi gli toglievano il reddito di cittadinanza. Poi è tornato con la tanica di benzina ed è salito dicendo 'Brucio il Comune se non mi date soldi', perché io gli avevo detto che non potevo aiutarlo". Noi Comuni non possiamo fare fronte a tutto questo - ha aggiunto Maniaci - Abbiamo bisogno di aiuti. Non può essere il Comune ad avere queste competenze".

L’opposizione è dello stesso avviso. “La destra ha gettato definitivamente la maschera: da un lato premia i ricchi e gli evasori e dall'altro penalizza poveri e ceto medio”, ha attaccato il capogruppo del Pd alla Camera, Stefano Vaccari. “L'atteggiamento della destra nei confronti di chi ha più problemi è esattamente quello che 30 anni fa sintetizzava una copertina del settimanale Cuore diretto da Michele Serra 'Siete poveri? Caxxx vostri’ - continua -. Il risultato è che questa situazione, con la tensione sociale che ne scaturisce, e la relazione con le persone colpite dalla misura viene scaricata integralmente sui Comuni, e bene ha fatto Decaro, a nome di tutti i Comuni italiani, a lanciare questo grido d'allarme”.

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’associazione dei Comuni, ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera come “il governo non può lasciare i sindaci da soli a tenere la comunità. Senza risorse”.

Problemi tecnici sul post Rdc

L'Anci e il ministero del Lavoro stanno intanto cercando di risolvere alcuni problemi tecnici che causano lo scarto temporale tra il momento in cui viene revocato il Reddito di cittadinanza e l'effettiva verifica sugli aventi diritto (il cui termine ultimo è dicembre): in diversi casi il

Reddito potrebbe quindi essere revocato e poi riattribuito. L'Inps non avrebbe inoltre potuto mettere a disposizione tutti i dati dei beneficiari e ciò ha creato difficoltà ai Comuni nel redigere gli elenchi dei nuclei familiari fragili.