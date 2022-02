Roma, 9 febbraio 2022 - Red Canzian dovrà passare ancora un mese in ospedale. Il bassista e cantante dei Pooh ha commosso i fan con un video girato nel giardino di Ca’ Foncello, a Treviso.

Red Canzian dopo un mese d'ospedale: "Il primo giorno di libertà". E cita i Pooh

Provato dall’operazione per un’infezione cardiaca, l'artista ha concluso però il suo messaggio con un pensiero per i fan. “Mi mancate”, ha detto con un tono di affetto vero. Chi lo conosce bene spiega che Canzian, dopo una vita di successi in tutto il mondo, non considera i fan solo ‘lavoro’ ma come persone davvero affezionate, insomma parte del suo mondo.

Ed è arrivato un nuovo traguardo artistico importante per il bassista dei Pooh. Questa sera 9 febbraio debutta al teatro Arcimboldi di Milano ’Casanova opera pop’, la sua ultima creatura, “il nostro terzo figlio“, lo ha presentato la moglie Beatrice Niederwieser, che ci ha lavorato tappa dopo tappa assieme ai figli.

Pooh, l'anno orribile. Paura per Red Canzian che con un video rassicura i fan

Un musical sul seduttore di tutti i tempi (e sulla Serenissima) che alla fine ha coinvolto l'intera famiglia, e già rappresentato in diverse città d'Italia.

Purtroppo Canzian ancora non ha potuto vederlo perché nel frattempo si è sentito male. “Dovrò stare ancora un mese in ospedale”, ha informato i fan, il volto sofferente che però s’illumina in un sorriso dolcissimo, coraggioso.

E coraggiosa è tutta la sua parabola artistica. La svolta arrivò alla fine del 1972 nel magazzino dell’hotel Roncobilaccio, sull’Autosole Bologna-Firenze, diventato quartier generale dei Pooh. La band nata a Bologna nel 1966 cercava un bassista, Riccardo Fogli se n’era appena andato. Canzian aspettava l'occasione giusta, si presentò con la 1100 di suo padre, "in famiglia eravamo poverissimi - raccontò -. Ma ho sempre pensato, Dio aiuta gli audaci". L'audizione andò benissimo. E fu la svolta.