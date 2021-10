Roma, 7 ottobre 2021 - Piano per gli asili nido, la scuola 4.0 con le classi connesse e le palestre anche negli istituti di periferia, le linee guida per far decollare i partenariati pubblico-privato e spingere gli investimenti nella ricerca. Mario Draghi convoca la prima cabina di regia sul Recovery Plan per tirare le fila dei progetti che riguardano l'educazione, dalla prima infanzia all'università, dando priorità a un tema che coinvolge le generazioni più giovani. Presenti accanto a lui alla conferenza stampa delle 12 anche i ministri dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, e dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

I prossimi appuntamenti dovrebbero concentrarsi prima sulla missione Salute del Pnrr e poi su infrastrutture e mobilità sostenibile (in capo al Mims ci sono oltre 25 miliardi dei fondi Ue): tre settori, insieme alla scuola, tra quelli che più hanno subito gli scossoni della pandemia.

Accanto ai ministri dell'Istruzione e della Ricerca e Università, anche Elena Bonetti e Mara Carfagna, coinvolte nel piano per l'infanzia che in larga parte si concentrerà nelle regioni del Meridione, e Mariastella Gelmini. Ai ministri spetta raccontare a Draghi, affiancato dal sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e dal ministro dell'Economia Daniele Franco, lo stato di avanzamento dei rispettivi programmi di riforma e di investimento, indicare le previsioni rispetto ai target di qui alla fine dell'anno e alla prima metà del 2022, i progetti in essere e i passi da muovere nei prossimi mesi, anche per valutare se ci siano ostacoli o criticità da superare.