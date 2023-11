Re Carlo visita il Kenya. E condanna il colonialismo

Prima visita ufficiale per re Carlo III fuori dell’Europa. Il sovrano si è recato in Kenya nel pieno delle celebrazioni per il 60esimo anniversario dell’indipendenza. Il re ha espresso al presidente Ruto "il più grande dolore e il più profondo rammarico" per le atrocità subite dai kenioti durante la lotta per l’indipendenza dal dominio britannico.