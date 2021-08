Roma, 18 agosto 2021 - La situazione è fuori controllo al rave party in corso da 5 giorni a Valentano, nel viterbese nei pressi del lago di Mezzano al confine con la Toscana, con migliaia di giovani arrivati da mezza Europa. Lo segnala l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota diffusa oggi. "La situazione è fuori controllo - scrive l'accessore - nessuna trattativa è possibile. Va ripristinato il corretto ordine pubblico, identificate le persone e individuate le responsabilità di un simile assembramento. I servizi della Asl segnalano situazione grave".

Intanto la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di un ragazzo di 25 anni avvenuta al rave party il primo giorno. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Paolo Auriemma, si procede per morte come conseguenza di altro reato. Il corpo del giovane è stato trovato nelle acque del lago di Mezzano, dove il ragazzo era stato visto immergersi. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause del decesso.

È poi in corso una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza nella Prefettura di Viterbo per affrontare la questione della festa abusiva. L'evento non autorizzato, che ha chiamato a raccolta giovani da tutta Europa, è in corso nelle campagne del viterbese dalla notte fra il 13 e il 14 agosto. Le forze dell'ordine stanno controllando da giorni la zona a ridosso del terreno per impedire nuovi accessi.