Ravanusa (Agrigento), 17 dicembre 2021 - Perché, è la domanda che riecheggia a Ravanusa, nel giorno dei funerali di Stato per le nove vittime anzi dieci, perché il piccolo Samuele doveva nascere mercoledì. Invece.

Le bandiere a mezz'asta in tutta la Sicilia, i nomi di chi è rimasto sepolto nella devastazione. Era sabato scorso quando quattro palazzine sono esplose per una fuga di metano, questo hanno accertato le prime indagini. C’è il paese intero in piazza primo Maggio per l’addio. Ci sono le autorità. Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il presidente della Regione Nello Musumeci. Le bare allineate, i volti dei familiari piegati dal dolore, a poche decine di metri da via Trilussa, l'epicentro del disastro. Le divise dei soccorrittori sono confuse tra la folla. Le letture: "Si fece buio su tutta la terra, il velo del tempio si squarciò...".

"Dalle otto e mezzo di sabato si è fatto buio - dice nell'omelia il vescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano -. L'esplosione non ha dato scampo. Si è fatto buio nella vita di Samuele, che pur non avendo fatto in tempo a nascere era già uno di noi. Si è fatto buio nelle famiglie che hanno sperato fino all'ultimo nel miracolo e nella comunità di Ravanusa che ha perso un pezzo di sé e ha perso la possibilità di sentirsi al sicuro, trovandosi in un territorio compromesso e con strutture precarie". Ancora: "Ci chiediamo: che senso ha tutto questo. Come voi non ho una risposta ma voglio cercarla". Fino a pochi minuti prima, poco lontano da qui, i periti erano al lavoro tra le macerie, ancora alla ricerca di tracce per capire l'origine del disastro.

Le vittime

Famiglie intere sterminate. Quella di Calogero Carmina, 59 anni, della moglie Gioachina Calogera Minacori, coetanea, per tutti era Liliana, del figlio Giuseppe Carmina, 33 anni, papà di due figlioletti. Era andato dal babbo per restituirgli l’auto, era sceso in garage a parcheggiare. Anche per questo lui e Calogero sono stati gli ultimi dispersi trovati dai vigili del fuoco.

Questione di minuti, si poteva salvare. Come Selene Pagliarello, l'infermiera che oggi 17 dicembre avrebbe compiuto 30 anni e due giorni fa avrebbe dovuto mettere al mondo con un parto cesareo Samuele. Erano tutti vicini, così li hanno trovati i vigili del fuoco, quando il mondo è venuto giù e una pioggia di macerie li ha seppelliti. Erano tranquilli, seduti sul divano, a godersi quel momento speciale. Angelo Carmina, 72 anni, e la moglie Maria Crescenza Zagarrio detta Enza, 69, felici per quella visita di figlio e nuora. Tutto cancellato. Resta lo sgomento per la giovane donna che è diventata un po’ la figlia di tutti.

Ed è entrato nel cuore degli italiani Pietro Carmina, che aveva 68 anni, una vita nella scuola. Trovato morto in un'altro palazzina sventrata con la moglie Carmela Scibetta, “A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più....”, le scriveva sotto la foto di un compleanno prendendo a prestito le parole di Jovanotti. Lui, il professore di storia e filosofia più amato. "Mordete la vita, usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha”, il testamento per i suoi studenti, diventato virale in rete.

"Ora la verità"

Sulle cause del disastro sono al lavoro i consulenti della procura e i vigili del fuoco, i tecnici del nucleo investigativo anti-incendio. "Mai vista un'esplosione come questa", ha dichiarato a Repubblica Palermo il consulente nominato dalla procura, l'ingegner Antonio Barcellona. S'indaga per disastro e omicidio colposo, il cratere è vasto decine di palazzine e 10mila metri, il conto dei dei danni milionario.