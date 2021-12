Ravanusa, 12 dicembre 2021 - Era il professore che tutti sognano di incontrare, è tra le vittime della strage di Ravanusa. Pietro Carmina, 68 anni, non era il tipo che ti spiegava la lezione ma si prendeva cura di te, t’insegnava a vivere. Così lo raccontano i tanti messaggi sui social. E così si racconta lui stesso, nel commiato dalla scuola alla quale ha dedicato 43 anni di vita.

“Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi. Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta”, è l’inizio di un lungo post scritto l’8 giugno 2018, l’ultimo giorno trascorso dietro la cattedra di storia e filosofia al liceo classico. Sono parole d’amore quelle che il professore regala ai suoi studenti, senza dimenticare nessuno, in 43 anni di scuola. “Sono arrivato al capolinea ed il magone più lancinante sta non tanto nell’essere iscritto di diritto al club degli anziani, quanto nel separarmi da questi ragazzi. A tutti credo aver dato tutto quello che ho potuto, ma credo anche di avere ricevuto di più, molto di più”.

E chiede scusa “se qualche volta non ho prestato il giusto ascolto, se non sono riuscito a stabilire la giusta empatia, se ho giudicato solo le apparenze, se ho deluso le aspettative, se ho dato più valore ai risultati e trascurato il percorso ed i progressi, se, in una parola, non sono stato all’altezza delle vostre aspettative”.

Pensa a quei ragazzi che ormai sono cresciuti, che si preparano al loro ingresso nella vita. Parole strazianti. “Un’ultima raccomandazione - scrive il professore -, mentre il mio pullman si sta fermando: usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha; non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non “adattatevi” (...)".

"Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare, non state tutto il santo giorno incollati a cazzeggiare con l’iphone. Leggete, invece, viaggiate, siate curiosi ( rammentate il coniglio del mondo di Sofia? ). Io ho fatto, o meglio, ho cercato di fare la mia parte, ora tocca a voi. Le nostre strade si dividono, ma ricordate che avete fatto parte del mio vissuto, della mia storia e, quindi, della mia vita. Per questo, anche ora che siete grandi, per un consiglio, per una delusione, o semplicemente per una risata, un ricordo o un saluto, io ci sono e ci sarò. Sapete dove trovarmi.

Ecco. Il pullman è arrivato. Io mi fermo qui. A voi, buon viaggio". Sotto a queste parole, una pioggia di commenti, tra gratitudine e commozione.