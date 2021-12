Ravanusa, 12 dicembre 2021 - Due morti e sette dispersi: è il bilancio provvisorio dell'esplosione avvenuta ieri sera a Ravanusa, nell'Agrigentino. Un'intera palazzina di 4 piani è andata distrutta, quattro quelle danneggiate dalla deflagrazione causata - pare - da una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto.

Due donne sono state estratte vive dalle macerie: un'anziana di 80 ricoverata poi all'ospedale di Licata con gravi fratture, e, secondo i primi accertamenti, la cognata, che i soccorritori sono riusciti a rintracciare dallo squillo del cellulare e che è stata trasportata ad Agrigento. Ma si cercano ancora altre sette persone, tutti componenti dello stesso nucleo familiare. Tra loro anche una giovane infermiera incinta e il marito. Ill sindaco Carmelo D'Angelo ha invece escluso la presenza di bambini all'interno dell'edificio. "Per fortuna non ci sono bambini tra i dispersi. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita", ha detto..

Sono almeno 50 le persone sfollate e tra loro diversi anziani.

Le cause dell'esplosione

"A innescare l'esplosione potrebbe essere stata anche l'attivazione dell'ascensore", ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. "Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi - ha aggiunto - certo è che un'esplosione così è un evento eccezionale". Tra le cause della rottura del tubo potrebbe esserci il maltempo o uno smottamento del terreno. La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La Italgas, società che si occupa della distribuzione del gas, ha provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.

© Riproduzione riservata