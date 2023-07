Raul, Serafino e gli affari in tutto il mondo

"L’attesa autobiografia di Raul Gardini è un vero e proprio memoriale napoleonico. Già dal titolo si capisce la musica: Gardini nel presente, nel passato, nel futuro. Quel ‘A modo mio’ potrebbe avere come tranquillo sottotitolo ‘io, io e... gli altri. E per gli altri c’è ben poco spazio a cominciare da Serafino Ferruzzi, l’uomo che gli ha dato la straordinaria possibilità di diventare Raul Gardini. Nel libro Serafino passa come sullo sfondo, un incidente necessario che non si può non ricordare. E invece Serafino Ferruzzi fu l’uomo che costruì tutto quello che Gardini, per matrimonio, si è ritrovato"

Da il Resto del Carlino del 31 ottobre 1991