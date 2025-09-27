Rapito da un commando di banditi. Ritrovato il 17enne: sta bene

È stato ritrovato ieri sera a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato giovedì da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. Il figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città del Ragusano era stato rapito davanti a un gruppo di amici. Un sequestro singolare su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento.

La vittima era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria, una zona residenziale. I giovani erano improvvisamente stati avvicinati da due Fiat Panda, una bianca e una nera. Dall’auto nera erano scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che avevano gridato il cognome del ragazzo e si erano avvicinati a lui. Il 17enne, a cui era stato coperto il volto, era stato costretto a salire in macchina. Un’azione di pochi secondi.

"Vogliamo solo lui", avrebbero urlato i banditi alla comitiva. Al 17enne era stato fatto consegnare il cellulare che, secondo il racconto dei testimoni, era stato poi lanciato a terra dai rapitori per evitare che fosse tracciato. Le due auto erano fuggite in direzione della ex strada statale 115 che porta a Gela, Comiso e Catania. A dare l’allarme alla polizia sono stati gli amici della vittima. Le ricerche erano partite immediatamente.

I genitori del 17enne sono benestanti, ma la situazione economica della famiglia non sarebbe tale da far pensare a un sequestro finalizzato alla richiesta di un riscatto. "Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia", aveva detto il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, in un videomessaggio. Poi il lieto fine.