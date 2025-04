Rapito a San Giorgio Cremano (Napoli) e poi rilasciato: paura per un 15enne figlio di un imprenditore

Napoli, 8 aprile 2025 – Giallo a San Giorgio Cremano, nell’area metropolitana di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è stato rapito e poi rilasciato subito dopo. Un sequestro-lampo sui cui indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli coordinate dalla Procura. Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe stato prelevato in strada mentre si stava recando a scuola.

Testimoni riferiscono che il 15enne è stato incappucciato e caricato di forza a bordo di un furgone bianco che si è poi rapidamente allontanato dal luogo del sequestro. Le stesse persone avrebbero subito dato l’allarme: il ragazzo è stato rintracciato poco dopo grazie alle indagini della Mobile, coordinate dalla Procura partenopea. Il 15enne ora “sta bene ed è in sicurezza”, assicura l'ufficio inquirente. Al momento non si conoscono le ragioni del rapimento, a quanto si apprende la vittima è il figlio di un imprenditore della zona. Gli inquirenti mantengono il riserbo attorno alla vicenda, ancora non sono filtrate informazioni, oltre che sul movente, anche sull’identità dei rapitori.

Da fonti di indagine non viene neppure confermata la dinamica del rapimento: nulla né sul furgone, né sul particolare che il 15enne sarebbe stato incappucciato.