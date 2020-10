Fonni (Nuoro), 31 ottobre 2020 - Rapina con sparatoria ad un ufficio postale nel Nuorese. Questa mattina intorno alle 8 a Fonni un gruppo di rapinatori è entrato in azione nella sede dell'ufficio postale del piccolo comune sardo e poi, all'uscita, ha acceso un conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri intervenuta sul posto. Ferita una agente. Sul luogo della sparatoria è arrivato l'elisoccorso del 118 per il trasporto della donna in ospedale e i carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale di Nuoro. La donna non è in pericolo di vita. Nel frattempo i rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sono già stati organizzati posti di blocco in tutta la zone nel tentativo di intercettarli.

(Articolo in aggiornamento)