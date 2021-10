Roma, 11 ottobre 2021 - Felpe, passamontagna, guanti in lattice. E tra le mani due fucili a pompa, puntati anche contro i bambini. Madri e padri terrorizzati che tentano di calmare le lacrime dei loro piccoli e li prendono in braccio per proteggerli. Sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza durante una rapina nella pizzeria 'Un posto al sole', a Casavatore. Minuti drammatici vissuti dai clienti e dai lavoratori del locale, in provincia di Napoli.

Quello che poteva essere un semplice sabato sera in pizzeria con la famiglia o amici, si è trasformato in un brutto ricordo. Per fortuna concluso senza feriti, ma solo con un bottino di quattro orologi (tra i quali un Rolex ed un Tudor) e una collana d'oro rubati, secondo quanto si apprende dai carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini.

Nel video, ripreso dalle videocamere di sorveglianza e poi postato nei social, si vede l'azione dei due rapinatori. Nel locale entra prima solo uno dei due, che, con il fucile ben puntato, si fa largo tra i tavoli e si dirige alla cassa. Il proprietario non esita, la apre e gli consegna l'incasso. Ma i due non sono soddisfatti: il bottino è troppo poco.

Erano infatti appena passate le 22, ancora troppo presto e i clienti erano tutti seduti a mangiare la pizza. Così l'altro complice, sempre armato, inizia a razziare quel che poteva. Catenine d'oro, cellulari, soldi. Sembra quasi senza aver nulla da perdere. Tanto che punta le armi anche contro un genitore, che teneva in braccio due bambini, e contro un altro seduto a un tavolo col figlio al suo fianco, che cerca rifugio tra le braccia della madre.

Un episodio grave, come ha commentato il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. "Ho parlato con il titolare del locale - ha dichiarato Borrelli - e mi ha riferito di aver avuto subito una riduzione significativa della clientela, si è trattato di un episodio grave: delinquenti armati fino ai denti, la rapina si poteva trasformare in una strage. Noi esprimiamo totale solidarietà al ristoratore e alle vittime di questa aggressione criminale ignobile avvenuta davanti a bambini e famiglie realizzata da mostri senza scrupoli. I nostri territori - ha concluso - sono sempre più nelle mani di questi delinquenti senza scrupoli e armati fino ai denti".