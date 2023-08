Rapina Brutale a Rovereto, Polemiche sui Precedenti dell'Assassino

Un tentativo di rapina alla base della brutale uccisione di Iris Setti (foto sotto), la 61enne aggredita la sera del 5 agosto a Rovereto. I carabinieri che hanno fermato Nweke Chukwuda, 37enne senza fissa dimora nigeriano con numerosi precedenti penali, lo hanno trovato con un anello della vittima. I pantaloni abbassati della donna, segnalati da alcuni testimoni, potrebbero essere conseguenti alla colluttazione.

Non si placano le polemiche per i precedenti dell’uomo, noto alle forze dell’ordine per aver aggredito un ciclista lo scorso anno, dove si era scagliato anche contro gli agenti intervenuti per bloccarlo. In seguito a quell’episodio, per il 37enne erano scattati i domiciliari, che aveva scontato nell’abitazione di alcuni familiari: di seguito la misura cautelare era stata ridotta all’obbligo di firma, di cui non risultano violazioni. "Non si poteva fare di più: anche il giorno del delitto era stato in caserma – dice Viviana del Tedesco, sostituto procuratore di Rovereto –. Perché non è stato espulso? Non si poteva, aveva una misura di custodia cautelare".

Dopo l’intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha chiesto "una dettagliata ricostruzione della vicenda", è intervenuto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, rilevando l’urgenza di "un confronto fra livelli istituzionali". Il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia, Pierantonio Zanettin, e la deputata Pd, Sara Ferrari, hanno depositato due interrogazioni sulla vicenda.