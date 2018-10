Roma, 15 ottobre 2018 - Paura in una banca a Roma, nel pomeriggio, per una tentata rapina. Cinque malviventi armati, con il volto coperto da parrucche e vestiti da operai sono entrati in una banca del Portuense da un buco nella parete di un locale adiacente. Per prima cosa hanno aggredito e disarmato la guardia giurata, poi hanno sequestrato i dipendenti e hanno cercato di obbligare il direttore, l'unico a conoscenza dei codici, ad aprire il caveau. A questo punto però lo stesso direttore ha avuto un malore per lo choc e i cinque, probabilmente italiani, sono stati costretti a scappare e a lasciar perdere il colpo.

Molte le segnalazioni alla polizia, allertata dai cittadini che all'esterno della banca si erano accorti della rapina. Ma quando le numerosi volanti sono intervenute i rapinatori erano già scappati. Adesso è caccia ai cinque uomini in tutta la città, anche con l'ausilio di un elicottero della polizia. Sulla vicenda indaga la squadra mobile.