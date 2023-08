Rapina a Città del Messico: Miguel Bosé puntato con pistola da commando

Otto uomini armati sono entrati in casa di Miguel Bosé, a Città del Messico, per derubarlo. A renderlo noto è il conduttore televisivo messicano Gustavo Adolfo sul suo canale YouTube. Adolfo ha raccontato che venerdì scorso, poco dopo 20, il cantautore italo-spagnolo si trovava a casa per riprendersi dall’influenza. Stava bevendo il tè con il figlio dodicenne Tadeo (uno dei suoi due gemelli nati da maternità surrogata), quando un commado formato otto persone, tutte incappucciate e armate, è entrato nell’abitazione e uno dei malviventi gli ha puntato una pistola alla tempia. Durante la rapina Bosé è stato rinchiuso in una stanza assieme ai collaboratori domestici. Secondo Infante, gli aggressori avrebbero sottratto gioielli, denaro e altri effetti personali dell’artista, anche se non avrebbero rubato nessuna delle opere d’arte di valore che ha in casa, fuggendo poi a bordo di un Suv blu di proprietà di Bosé per lasciare il quartiere in cui si trova l’abitazione. Ignoto, finora, il valore degli oggetti portati via dai malviventi. Per passare inosservati, i ladri avrebbero anche sequestrato l’autista di Miguel Bosé, costringendolo a guidare fino all’uscita della proprietà. Il veicolo è stato poi localizzato e recuperato a Rancho San Francisco.

L’artista non ha dato notizia della rapina sui suoi canali social e, secondo i media, non avrebbe nemmeno ancora presentato denuncia. Recentemente Miguel Bosé è tornato dalle vacanze con il suo ex compagno, Ignacio Palau, entrambi hanno visitato l’isola di Maiorca con i loro quattro figli. Questo riavvicinamento ha fatto parlare in molti di una possibile riconciliazione. Proprio pochi mesi fa il cantante aveva vinto la guerra legale avviata da Palau per i quattro figli avuti con la maternità surrogata, due dei ragazzi è stato disposto che rimangano con lui in Messico e gli altri due in Spagna con l’ex compagno.