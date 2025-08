Raoul Bova e l’audio del tradimento, il Garante per la privacy apre un’istruttoria Nuovo capitolo dopo la pubblicazione delle chat private tra l’attore e l’influencer Martina Ceretti, e la denuncia di Federico Monzino per tentata estorsione. Esposto presentato dall’avvocato Bernardini De Pace che difende Bova contro l’ex compagna Rocio Munoz Morales per l’affidamento dei figli