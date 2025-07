Raoul Bova si affida alla divorzista De Pace, ex suocera. Esposto al Garante della Privacy sugli audio con Ceretti

Roma, 31 luglio 2025 – Ai tempi del divorzio con la figlia Chiara Giordano, lo definì “ex genero degenerato”. Ora Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocata divorzista dei vip, prenderà le parti di Raoul Bova nel procedimento legale per l’affidamento dei figli con l’ex compagna Rocio Munoz Morales.

E’ stata la stessa De Pace a precisare che Bova e Morales vivono di fatto separati da due anni: una versione diversa da quella dell’attrice spagnola, che aveva fatto sapere di essere “caduta dalle nuvole”, dopo la notizia del presunto tradimento dell’ex compagno e padre delle sue due figlie.

L’esposto al Garante della Privacy

Si apre dunque un nuovo capitolo nella vicenda familiare dell’attore, diventata di dominio pubblico con la diffusione, da parte di Fabrizio Corona, di alcuni audio inviati da Bova alla modella 23enne Martina Ceretti. In queste ore proprio De Pace si è occupata di depositare un esposto al Garante per la Privacy contro la pubblicazione di vocali e chat rubate. Nel mirino non solo Corona ma i giganti del web Meta, Google, YouTube, TikTok, X e infine Ryanair, SSC Napoli e Torino FC, questi ultimi rei, a detta di Bova, di aver sfruttato gli audio a fini promozionali. Nella querela si parla di “diffusione illecita, strumentalizzazione e ridicolizzazione di un contenuto personale e riservato". Commenta De Pace: “E’ uno strumento che la legge mi offre e quindi io l'ho applicato esattamente come Raoul ha denunciato, come si deve fare e non cedendo" al ricatto.

L’inchiesta per estorsione

Non si citano, pare, la diretta interessata Martina Ceretti e il suo Pr, Federico Monzino, che ha girato gli audio incriminati a Fabrizio Corona. L’imprenditore sostiene di non essere lui ad aver minacciato in maniera anonima Bova. “Fabrizio Corona è l'unica persona a cui ha inoltrato le chat e gli audio in questione", ha affermato il suo legale Sirio Serafinelli. Nell’inchiesta per estorsione, che vedrebbe indagato proprio Monzino (lui smentisce), gli inquirenti hanno ascoltato Ceretti, che avrebbe spiegato di aver inviato le conversazioni con Bova a Monzino senza alcun secondo fine. Per Monzino l’intento della 23enne era sfruttare il megafono di Corona per guadagnare notorietà.