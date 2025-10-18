Ranucci Bomba sotto casa

POMEZIA (Roma)

Una bomba rudimentale, piazzata tra i vasi e un cancello. Con quasi un chilo di materiale esplosivo, molto probabilmente polvere pirica pressata. Senza timer, non è stata azionata a distanza ma con una miccia accesa a distanza. Sull’ordigno che ha danneggiato le auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci fuori da casa sua a Campo Ascolano in zona Pomezia indaga l’Antimafia, insieme a Digos e carabinieri. La bomba ha causato due esplosioni alle 22.17 dell’altroieri, ha fatto sapere Ranucci: "C’è stato un salto di qualità, qualcuno mi sta osservando. La bomba è stata collocata dove già avevano piazzato dei proiettili".

L’UOMO INCAPPUCCIATO

"La figlia aveva parcheggiato la macchina mezz’ora prima dell’esplosione e Sigfrido era a casa da dieci minuti, la cosa più inquietante di tutte è che lui non tornava a casa da una decina di giorni, era in giro, e quindi è molto probabile che qualcuno lo abbia monitorato e lo stesse aspettando", dice il collega Giorgio Mottola a Un giorno da pecora, dove racconta anche che dalla zona "è stato visto fuggire via un soggetto incappucciato". Nel pomeriggio intanto i carabinieri di Frascati scoprono nella via adiacente all’abitazione del giornalista un’auto che era stata rubata a Ostia a fine luglio. Dopo le esplosioni l’Opel Adam e la Ford Ka Plus hanno preso fuoco. Il fascicolo d’indagine per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso è in carico al sostituto procuratore della Dda di Roma, Carlo Villani. A coordinare il pool è il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi: "Spero si tratti di un episodio isolato che non ci faccia tornare ai tempi bui degli attacchi ai rappresentanti della stampa", dice.

LA MATRICE

In mattinata Ranucci va a denunciare con la scorta dei carabinieri. "Io ero rientrato da poco a casa. Mia figlia ha posteggiato la sua auto ed è passata da lì venti minuti prima dell’accaduto. L’esplosione avrebbe potuto ucciderla. Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell’esplosivo. Con tutte le minacce che riceviamo non è semplice risalire alla matrice", dice. Un video postato sui social da Report mostra la parte anteriore dell’auto di Ranucci completamente distrutta e la vettura accanto della figlia danneggiata. La macchina era stata parcheggiata lì il giorno prima all’ora di pranzo. Anche la casa adiacente ha subito dei danni.

IL PEDINAMENTO

Il conduttore della trasmissione di Raitre, sotto scorta dal 2014 dopo le minacce di morte da parte della mafia, denuncia "il clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti", e ricorda che qualche tempo fa ha subito un "pedinamento" da parte di soggetti "identificati dalla sua scorta". Nei giorni scorsi Ranucci aveva anticipato i temi della nuova stagione della sua trasmissione, che partirà il 26 ottobre, con inchieste che spazieranno dalle banche alla sanità. Nel pomeriggio ha incontrato l’ad Giampaolo Rossi e i vertici Rai in via Teulada. Dopo l’attentato, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha subito "dato mandato di rafforzare le misure a protezione" di Ranucci.

ONORI E ONERI

Le indagini puntano a capire se la mano che ha confezionato l’ordigno sia la stessa che ha prodotto altre esplosioni sul litorale di Ostia, fra Acilia e Dragone e ad Aprilia. Intanto i figli di Ranucci, rientrando a casa a Campo Ascolano, scambiano due battute con i giornalisti: "Non abbiamo paura. Non più di prima. Oneri e onori, no?", dicono: "Quali sono gli onori? Avere la stima di tantissima gente. Siamo orgogliosi di papà".